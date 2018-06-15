Фрегаты типа Oliver Hazard Perry производства США войдут в состав ВМС Украины

08:02 26.10.2018 0 комментариев Украина

Реакцией США на агрессивное поведение России в Азовском регионе стало предложение по безвозмездной передаче Украине военных фрегатов типа Oliver Hazard Perry. 

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины рассматривает вопрос поступления на баланс ВМС военных фрегатов типа Oliver Hazard Perry от министерства обороны США.

Об этом Фокусу сообщил источник в Генштабе.

"Будем брать. Дорого, но в нашем случае других вариантов нет, строить с нуля такие корабли еще дороже и долго. Пока нет точной информации, два или три фрегата мы можем получить. Насколько мне известно, вопрос обсуждается на дипломатическом уровне. Диалог был инициирован после заявления спецпредставителя Курта Волкера о снятии эмбарго на поставки оружия в Украину", – делится подробностями источник Фокуса в Генштабе.

В конце минувшей недели стало известно, что Белый дом передал через военного атташе посольства США в Украине письмо в адрес украинского Министерства обороны о готовности предоставить военно-техническую помощь военно-морским силам ВСУ.

Командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко подтверждает факт сделанного предложения. 

По словам собеседника Фокуса, Киев будет настаивать на получении трех фрегатов, чтобы избежать повторения ситуации, сложившейся в Польше.

"Три корабля – это возможность планирования. Если первый находится на ремонте, второй – на боевом дежурстве, третий – готовится заступить на службу. У поляков два таких фрегата, если один в ремонте, то на второй возрастает нагрузка. Насколько мне известно, они сейчас ищут пути покупки еще одного фрегата такого типа", – рассказывает Фокусу источник в Генштабе.

Напомним, 18 октября спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что США отменили эмбарго на поставки оружия для сдерживания дальнейшей агрессии против Украины.

Напомним: США хотят передать украинской армии фрегаты Oliver Hazard Perry для защиты на Черном и Азовском морях.

 



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