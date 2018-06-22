Присоединение Румынии к Шенгенскому безвизовому пространству зависит от соблюдения норм правового государства
|07:41 26.10.2018
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|Румыния
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что присоединение Румынии к Шенгенскому безвизовому пространству будет зависеть от соблюдения норм правового государства.
Так он прокомментировал утвержденные правящей коалицией Румынии поправки к уголовно-процессуального законодательства, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
«Хочу обратить ваше внимание, что мое послание адресовано не к президенту Румынии Клаусу Йоханнису, а, вероятнее всего, правительству и парламенту. Нельзя ставить под удар присоединение Румынии к Шенгенской зоне, удаляясь при этом от норм правового государства. Хотелось, чтобы в Румынии был достигнут национальный консенсус относительно создания основ правового государства и борьбы с коррупцией», - заявил Юнкер.
Ранее правящая в Румынии коалиция, в состав которой входят Социал-Демократическая партия и Альянс либералов и демократов, утвердила ряд поправок к уголовно-процессуальному законодательству и системе правосудия.
В частности, коалиция существенно смягчила уголовное наказание коррупционерам, а Президент Румынии был практически лишен права назначать судей и прокуроров. По инициативе министра юстиции Тудорела Тоадера была отстранена от должности и главный прокурор Национального управления по борьбе с коррупцией Лаура Кодруц Ковеси.
Свою обеспокоенность проведенными реформами выразили и Президент Румынии, парламентская оппозиция, а также представители ЕС, США и Венецианской комиссии.
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