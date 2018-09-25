Из-за действий России в Азовском море украинские порты получили более миллиарда гривен убытков
|07:21 26.10.2018
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|Крым
Украинские порты получили более миллиарда гривен убытков из-за действий России в Азовском море.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает Укринформ ссылаясь на "Радио Свобода".
«Мариупольский порт был вынужден перейти на четырехдневную рабочую неделю. Мы видим постоянные остановки украинских, иностранных кораблей в Азовском море, Керченском проливе, вплоть до того, что судовладельцы несут убытки из-за простоя кораблей. Это около 15-50 тысяч долларов в сутки. Среднее время задержки (кораблей – ред.) достигает более 30 часов, и это потери не только Украины, но и европейских налогоплательщиков, поскольку продукция с этих портов шла на рынки Европы», – отметил Омелян.
Ранее в Европарламенте предостерегли РФ и предупредили страны ЕС об эскалации конфликта в Азовском море в случае продолжения российской стороной нарушения международного права и посягательство на территориальные воды Украины.
Напомним: Генерал США посоветовал Украине определить "красные линии" в Азовском море.
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