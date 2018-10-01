Россия должна немедленно освободить лауреата премии Европарламента 2018 года имени Андрея Сахарова украинского режиссера Олега Сенцова, чтобы он мог лично получить эту награду.

Об этом заявило в Twitter Посольство США в Украине, сообщает Укринформ.

"Решение о присуждении премии Сахарова в 2018 году за свободу мысли Олегу Сенцову является еще одним подтверждением того, что он является узником совести. Он продемонстрировал мужество, достоинство и решительность в защите украинских заключенных, несправедливо удерживаемых в России. У Олега должна быть возможность лично получить эту заслуженную награду: Россия должна немедленно освободить его и всех остальных политзаключенных", - отметили в посольстве.

Как сообщалось, Сенцов стал лауреатом премии Европарламента 2018 года за свободу мысли имени Андрея Сахарова. Такое решение приняли в четверг, 25 октября, в Страсбурге лидеры Европарламента.

Премия за свободу мысли имени советского диссидента и правозащитника Андрея Сахарова была учреждена Европейским парламентом в 1988 году. Ее вручают людям, отличившимся "исключительным вкладом в борьбу за права человека". Материальный эквивалент премии составляет 50 тыс. евро.

Украинский кинорежиссер, крымчанин Олег Сенцов незаконно осужден в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в оккупированном Крыму. Режиссер отрицает обвинения, его защита и правозащитники называют их политически мотивируемыми.