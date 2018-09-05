Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу Проминвестбанка (ЧАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк») на действия частного исполнителя относительно ареста активов банка в рамках решения Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года.

Тогда речь шла об аресте акций украинских "дочек" российских банков с участием государства, среди которых был и Проминвестбанк, пишет УНИАН.

Как говорится в решении суда, принятом 22 октября, арест имущества должника является неправомерным и подлежит отмене, поскольку ЧАО «Проминвестбанк» не является должником в данном исполнительном производстве, а должником является Российская Федерация в лице Министерства юстиции РФ.

"По содержанию ЗУ «Об исполнительном производстве», сторонами исполнительного производства являются взыскатель и должник.

Должник определен исполнительным документом, в данном случае постановлением Апелляционного суда. Киева от 05.09.2018 г. Согласно указанному решению должником является Российская Федерация в лице Министерства юстиции Российской Федерации.

ЧАО «Проминвестбанк» не является должником в исполнительном производстве, а потому постановление об открытии исполнительного производства и наложении ареста на имущество не соответствуют требованиям закона, а частный исполнитель действовала не в порядке и не в способ, предусмотренный ЗУ «Об исполнительном производстве». С учетом изложенного просим признать неправомерными и отменить постановления об открытии исполнительного производства и наложении ареста на имущество", - говорится в решении.

Также суд пришел к выводу, что накладывая арест на имущество и изменив при этом должника, частный исполнитель вышел за пределы своих полномочий. "Согласно абзацу 2 ч. 2 ст. 15 ЗУ «Об исполнительном производстве» должником является определенное исполнительным документом физическое или юридическое лицо, государство, на которых возлагается обязанность по исполнению решения. Апелляционным судом Киева в постановлении от 05.09.2018 г. четко указан должник в исполнительном документе - Российская Федерация в лице Министерства юстиции", - говорится в решении суда.

В решении суда также уточняется, что Киевский апелляционный суд начал функционировать 3 октября 2018 года и был учрежден вместо ликвидированных Апелляционного суда Киева и Апелляционного суда Киевской области. Таким образом, рассмотрение дел и материалов, находившихся в производстве ликвидированных судов с учетом нового автоматического распределения дел осуществляется Киевским апелляционным судом.

Напомним, в сентябре Апелляционный суд Киева принял решение об аресте акций работающих в Украине дочерних структур российских государственных банков - «Проминвестбанка», «Сбербанка» и «ВТБ Банка».

Как следует из решения, обнародованного в Едином государственном реестре судебных решений, также этим банкам запрещены ликвидация или реорганизация, отчуждение движимого и недвижимого имущества. Отмечается, что решение принято по заявлению 18 компаний и экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета, обоснованного решением Арбитражного суда в Гааге (Королевство Нидерландов) о взыскании с Российской Федерации компенсации за незаконно экспроприированное недвижимое имущество.

Также сообщается, что решение суда подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Верховном Суде в течение тридцати дней.