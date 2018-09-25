Крупнейшая нефтедобывающая компания в Украине «Укрнафта» требует в Международном арбитражном суде взыскать 50 млн долларов с России по делу об утрате компанией своей сети АЗС на территории Крыма в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передают Новости Крыма.

Согласно сообщению пресс-службы, Верховный Суд Швейцарии принял решение, которым подтвердил правомерность обращения «Укрнафты» в Международный арбитражный суд для защиты своих активов в Крыму.

Пресс-служба напомнила, что «после захвата Крыма в 2014 году РФ с применением силы лишила «Укрнафту» прав собственности на 16 автозаправочных станций». В свою очередь, «Укрнафта», опираясь на договор между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года, подала жалобу в Международный арбитражный суд.

После этого арбитраж определил Швейцарию в качестве места арбитража.

Однако Россия не признала компетенцию Международного арбитражного суда и обжаловала решение суда, которым он признавал наличие у него юрисдикции, в Верховном Суде Швейцарии.

«Верховный Суд Швейцарии подтвердил своим решением правомерность Международного арбитражного суда рассматривать спор по иску «Укрнафты» против РФ на основании упомянутого договора. Соответственно, арбитражное производство продолжится, и в ближайшее время ожидается окончательное решение по существу дела. «Укрнафта» ожидает, что это решение подтвердит ее право на компенсацию в 50 млн долларов от РФ за экспроприацию имущества», – сообщила пресс-служба.

Пресс-служба добавила, что решение Верховного Суда Швейцарии также может повлиять на решения других судов в аналогичных делах украинских компаний против РФ.