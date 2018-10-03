"Проявлением политиканства" назвали в Кремле присуждение премии Сахарова Сенцову
|20:03 25.10.2018
|0 комментариев
|Крым
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заявил, что решение Европарламента о присуждении премии им. Сахарова украинскому режиссеру и политузнику Кремля Олегу Сенцову является проявлением политиканства.
Об этом сообщает ТАСС, передает Украинская правда.
"Я не вижу за Сенцовым правозащитных заслуг, и выделение его из оказавшихся за решеткой правозащитников, журналистов - это политиканство", - сказал он.
Брод заявил, что в период, когда Сенцов голодал, "российские правозащитники прилагали необходимые усилия для своевременного оказания ему медицинской помощи".
По его словам, Сенцову можно посочувствовать, поскольку он "голодал и сильно похудел", но при этом добавил, что политузник Кремля "осужден по тяжелой статье".
Олега Сенцова на премию Сахарова номинировала Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая фракция в Европейском парламенте.
Церемония вручения премии состоится 12 декабря в Страсбурге.
Ещё на эту тему:
Суд в РФ признал законным приговор «диверсанту» Панову
Олег Сенцов удостоен премии Сахарова
Политзаключенные для Кремля это расходный материал освободить их могут санкции или политическое соглашение - Полозов
Осужденный "украинский диверсант" Штыбликов исчез из колонии в Омске после бунта заключенных
Сенцов получит награду Pro Dignitate Humana
Балуха отправляют в колонию "пыток"
В письме Кольченко призывает Сенцова не отчаиваться и помнить, что империи не вечны
Экранизировать пьесу Сенцова будет Ахтем Сеитаблаев
Глава МИД Британии поддержал кандидатуру Сенцова на премию Сахарова
ГПУ выдвинула Поклонской подозрение в незаконном аресте Сенцова