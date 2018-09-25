Россия привлекает незаконно призванных на военную службу крымчан к военным операциям в Сирии.

Об этом во время пресс-конференции проинформировал аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы нашли 9 приказов о награждении крымчан за участие в вооруженной операции в Сирии. Это говорит о том, что российская власть использует жителей оккупированных территорий для участия в военных операций за пределами РФ", - заявил он.

Седов также отметил, что правозащитники провели анализ так называемых "судов" в Крыму.

"По состоянию на сейчас вынесено 33 решения относительно жителей Крыма за уклонение от службы в рядах ВС РФ, еще три дела находятся на рассмотрении", - отметил он.

Седов также отметил, что это может быть свидетельством наличия принуждения в призывной кампании незаконной службы в рядах ВС РФ.