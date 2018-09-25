Правозащитники нашли доказательства, что РФ отправляет крымчан воевать в Сирию
|19:37 25.10.2018
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|Крым
Россия привлекает незаконно призванных на военную службу крымчан к военным операциям в Сирии.
Об этом во время пресс-конференции проинформировал аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов, сообщает корреспондент Укринформа.
"Мы нашли 9 приказов о награждении крымчан за участие в вооруженной операции в Сирии. Это говорит о том, что российская власть использует жителей оккупированных территорий для участия в военных операций за пределами РФ", - заявил он.
Седов также отметил, что правозащитники провели анализ так называемых "судов" в Крыму.
"По состоянию на сейчас вынесено 33 решения относительно жителей Крыма за уклонение от службы в рядах ВС РФ, еще три дела находятся на рассмотрении", - отметил он.
Седов также отметил, что это может быть свидетельством наличия принуждения в призывной кампании незаконной службы в рядах ВС РФ.
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