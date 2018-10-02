Российский монополист «Газпром» обратился в международный арбитраж из-за решения Антимонопольного комитета Украины оштрафовать его на $6 млрд.

Об этом говорится в сообщении российской компании, передает УНИАН.

Этот штраф был наложен на компанию за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины, говорится в сообщении «Газпрома».

Компания называет его «необоснованным и несправедливым».

"Действия Украины нарушают права «Газпрома», гарантированные соглашением между правительством России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 г.", - отмечается в сообщении.

Напомним, в январе 2016 года Антимонопольный комитет оштрафовал «Газпром» на 85,86 млрд гривень ($3,4 млрд) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему. С учетом пени эта сумма достигает $6 млрд.



