В Международный уголовный суд в Гааге передали материалы о принуждении крымчан служить в армии РФ
|18:44 25.10.2018
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|Крым
В Международный уголовный суд в Гааге передали обращение о преступлениях российских государственных органов на территории временно оккупированного Крыма о незаконном принуждения крымчан к службе в армии РФ.
Об этом во время пресс-конференции заявил юрист юрист ОО "Украинский Хельсинский союз по правам человека" Максим Тимочко, передает корреспондент УНН.
"Это нарушение, касающееся незаконного принуждения к службе в вооруженных силах РФ, которое проводится оккупационными властями (Крыма - ред.) с 2015 года и по сегодняшний день. Делается это совершенно открыто, РФ не скрывает этого факта - они и в дальнейшем, даже в 2018 году продолжают эту незаконную политику. В течение 2017-2018 годов прокуратура АР Крым совместно с правозащитниками собирали доказательства нарушения и результатом этого стало уведомления в Международный уголовный суд (МУС), которое было направлено 17 октября 2018 года в надежде, что офис прокурора МУС будет в дальнейшем расследовать это преступление и передаст это дело на рассмотрение Международному уголовному суду", - сообщил М.Тимочко.
Как сообщалось, по данным мониторинговой миссии по правам человека в Украине, в армию России с 2015 года призвали 12 тыс. жителей Крыма.
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