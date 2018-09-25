В Международный уголовный суд в Гааге передали обращение о преступлениях российских государственных органов на территории временно оккупированного Крыма о незаконном принуждения крымчан к службе в армии РФ.

Об этом во время пресс-конференции заявил юрист юрист ОО "Украинский Хельсинский союз по правам человека" Максим Тимочко, передает корреспондент УНН.

"Это нарушение, касающееся незаконного принуждения к службе в вооруженных силах РФ, которое проводится оккупационными властями (Крыма - ред.) с 2015 года и по сегодняшний день. Делается это совершенно открыто, РФ не скрывает этого факта - они и в дальнейшем, даже в 2018 году продолжают эту незаконную политику. В течение 2017-2018 годов прокуратура АР Крым совместно с правозащитниками собирали доказательства нарушения и результатом этого стало уведомления в Международный уголовный суд (МУС), которое было направлено 17 октября 2018 года в надежде, что офис прокурора МУС будет в дальнейшем расследовать это преступление и передаст это дело на рассмотрение Международному уголовному суду", - сообщил М.Тимочко.

Как сообщалось, по данным мониторинговой миссии по правам человека в Украине, в армию России с 2015 года призвали 12 тыс. жителей Крыма.