Россия вчера, 24 октября, завела в акваторию Азовского моря два военных корабля, еще один - на подходе.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в рамках Львовского форума по вопросам безопасности, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вчера два сторожевых корабля - "Сыктывкар" и "Кизляр" - по внутренним водам Российской Федерации были доставлены в порт Азов, сейчас они находятся в акватории Азовского моря", - рассказал он.

Глава Госпогранслужбы также добавил, что в Азовское море сейчас направляется еще один военный корабль РФ.

"Сегодня началось буксирование еще одного корабля, "Стерегущий". Он прошел, по нашей информации, Ярославль. Ожидаем его прибытие тоже в Азов", - добавил он.

Цигикал проинформировал, что кроме этих кораблей у России уже есть группировка из более 120 кораблей и катеров в Азовском море.

"На сегодня ситуация достаточно серьезная, достаточно угрожающая", - подытожил он.

Как сообщал Укринформ, среди основных тем, которые будут освещаться во время трех дней Форума: "Зависимость или уязвимость. Как "Северный поток-2" меняет картину мира"; "Ситуация в Азовском море как экономическая безопасность и социальный вызов"; "Пропаганда — ведение асимметричной войны"; "Политика в отношении оккупированных территорий"; "Оборона как современное понятие — безопасность как основа управления государством".

Среди топ-спикеров Львовского форума: — вице-президент влиятельной американской организации CEPA, основанной действующим заместителем госсекретаря США Вессом Митчелом, Река Смеркени, Стивен Блокманс - старший научный сотрудник и глава отдела внешней политики ЕС Центра изучения европейской политики (CEPS); Глен Грант, полковник британской армии в отставке и эксперт украинского Института будущего и другие.

Среди украинских участников и докладчиков — заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид, глава МИД Павел Климкин, редактор интернет–издания "Остров" Сергей Гармаш, политолог Михаил Басараб, известные журналисты, обозреватели.

Львовский форум 2018 продлится до 26 октября.