Генерал США посоветовал Украине определить "красные линии" в Азовском море

16:56 25.10.2018 0 комментариев Крым

Украина должна определить четкую стратегию своих действий в Азовском море для эффективного противодействия России.

Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес во время выступления на Львовском форуме по безопасности, сообщает Европейская правда.

"Прежде всего, Украина должна создать стратегию, а также политику по Азовскому морю, установить, где проходят красные линии. Второе: Украина должна требовать свободы навигации на Азове, чтобы российские корабли не останавливали украинские", - сказал Ходжес.

Он также отметил, что необходимо увеличить количество представителей ВМС в Генеральном штабе и Министерстве обороны. "Это должны быть люди, которые понимают ситуацию и могут принимать решения", - сказал генерал.

Ходжес отметил, что США должны поддерживать Украину в проведении военных учений, оказании технической поддержки, а также в информационной сфере, освещать события в Азовском море.

"Действия России в Азовском море - это часть усилий, направленных на экономическое подавление Украине. Для этого не требуется вторжение, для этого достаточно остановить экспорт из Мариуполя, Бердянска, на это рассчитаны эти действия", - отметил он.

Ходжес отметил, что Россия проводит различные небольшие операции, кампанию запугивания, другие действия, которые затрудняют понимание того, что происходит.

"Поэтому Украине важно иметь возможность дать отпор, не просто сидеть на берегу", - подчеркнул он.



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