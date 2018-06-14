Турция начнет установку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в октябре 2019 года
|16:29 25.10.2018
|0 комментариев
|Турция
Турция начнет установление российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в октябре 2019 года.
Об этом заявил министр нацобороны Турции Хулуси Акар, сообщает Daily Sabbah, передает Укринформ.
"Турция начнет устанавливать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в октябре 2019 года", - идет речь в сообщении.
По словам Акара, в настоящее время идет отбор персонала, который будет отправлен в Россию на тренировку.
В то же время министр также отметил, что не ожидает никаких проблем с доставкой американских истребителей типа F-35.
Ранее между Анкарой и Вашингтоном возник спор о закупке Турцией российских ЗРК, в частности, из-за того, что они не могут быть внедрены в оборонную систему НАТО.
Как сообщалось, 22 ноября 2017 года, тогдашний министр нацобороны Турции Нуреттин Джаникли сказал, что первые ЗРК С- 400 будут переданы Россией Турции в 2019 году.
Ещё на эту тему:
Нежелание западных союзников делиться технологиями подталкивает Анкару к поиску альтернатив. С-400 или Patriot?
США пообещали Турции санкции за покупку российский С-400
Эрдоган решил предложить Путину "совместно производить" С-500
Турция пригрозила США решительным ответом в случае введения санкций за покупку С-400
Турция и США обсудили покупку С-400
Россия приступила к производству С-400 для Турции
Россия начала производство С-400 для Турции
Поставки российских С-400 в Турцию начнутся в июле 2019 года
МО Турции: приобретение Анкарой С-400 не повлияет на закупку F-35