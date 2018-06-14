Турция начнет установление российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в октябре 2019 года.

Об этом заявил министр нацобороны Турции Хулуси Акар, сообщает Daily Sabbah, передает Укринформ.

"Турция начнет устанавливать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в октябре 2019 года", - идет речь в сообщении.

По словам Акара, в настоящее время идет отбор персонала, который будет отправлен в Россию на тренировку.

В то же время министр также отметил, что не ожидает никаких проблем с доставкой американских истребителей типа F-35.

Ранее между Анкарой и Вашингтоном возник спор о закупке Турцией российских ЗРК, в частности, из-за того, что они не могут быть внедрены в оборонную систему НАТО.

Как сообщалось, 22 ноября 2017 года, тогдашний министр нацобороны Турции Нуреттин Джаникли сказал, что первые ЗРК С- 400 будут переданы Россией Турции в 2019 году.