Оккупанты проводят в Черном море испытания нового патрульного корабля

16:02 25.10.2018 0 комментариев Крым

В оккупированном Крыму в морских полигонах Чёрного моря проводятся государственные испытания новейшего головного патрульного корабля проекта 22160 «Василий Быков».

Ранее экипаж корабля совместно с заводской сдаточной командой успешно провёл швартовые и заводские испытания, в ходе которых обучился эксплуатации, техническому обслуживанию и практическому применению корабельного оружия, корабельных систем, устройств и механизмов, а также успешно выполнил стрельбы из артиллерийской установки в штатном режиме и на максимальных углах поворота и подъёма по имитаторам морской, береговой и воздушной цели, передает Флот - 2017.

В настоящее время при выходах в море проверяется работа главной энергетической установки на разных режимах работы, согласованность работы системы управления корабельным оружием при получении целеуказаний при выполнении стрельб из всех видов корабельного оружия, а также работа средств внутрикорабельной радиосвязи.

После завершения испытаний и прихода корабля в пункт базирования судостроители проведут ревизию систем вооружения, устройств и механизмов и совместно с экипажем начнут его подготовку к подъёму флага и включению корабля в состав Черноморского флота.

Ранее СМИ сообщали, что головной модульный патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» войдет в состав ВМФ России до ноября 2018 года.

Генштаб Украины все так называемые учения и испытания, проводимые РФ на территории временно оккупированной АР Крым с 2014 года, называет незаконными.

Справка

Патрульные корабли проекта 22160 - российские патрульные корабли модульного типа, дальней морской зоны, разработаны и строятся на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького.

Предназначены для несения погранично-патрульной службы по охране территориальных вод, патрулирования 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды в мирное время, охранения кораблей и судов на переходе морем, а также военно-морских баз и водных районов с целью предупреждения о нападении различных сил и средств противника - в военное время, а также операций в дальней морской и океанской зона

Для потребностей ЧФ РФ строится еще 5 кораблей:

«Дмитрий Рогачёв» - готовится к заводским и государственным испытаниям, сформирован экипаж,  

«Павел Державин», «Сергей Котов», «Виктор Великий», «Николай Сипягин» - строятся

Основные характеристики

Водоизмещение - 1300-1800 т (стандартное)

Длина - 94 м (наибольшая)

Ширина - 14 м

Осадка - 3,4 м

Двигатели ГЭУ типа CODAG:

2 маршевых дизеля, 2 форсажных ГТД

ЭЭУ:

4 ДГ

1 аварийно-стояночный ДГ

Мощность - 34000 л.с. (25 МВт) (ГЭУ)

4 × 300 кВт

1 × 100 кВт

Движитель - 2 винта

Скорость хода - 30 узлов (полная), 16 узлов (патрульная)

Дальность плавания - 6000 миль (на 16 узлах)

Автономность плавания - 60 суток

Экипаж - до 80 человек

Вооружение

Радиолокационное вооружение - НРЛС «Пал-Н»

РЛСО «Позитив-МЭ1»

Радиоэлектронное вооружение - ГАК МГК-335ЭМ-03

ГАС «Виньетка-ЭМ»

ГАС «Паллада»

комплекс РЭП ТК-25

комплекс РЭП ПК-10

Тактическое ударное вооружение - УВП РК «Калибр-НК»

Артиллерия - 1×1-76 мм АУ АК-176МА

Ракетное вооружение - ПКР 3М54 и/или 3М55

1 × ПУ ЗРК 3М-47 «Гибка»

2 × ПУ ЗРК «Штиль-1» (опционально)

Противолодочное вооружение - 2 гранатомёта ДП-65

Ракето-торпеды 91Р1 и 91РТ2

Авиационная группа - вертолёт массой до 12 тонн (Ка-27, Ка-29, Ка-31)

или несколько БПЛА



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