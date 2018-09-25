Скандальные турбины Siemens не могут работать в оккупированном Крыму без программного обеспечения

17:50 25.10.2018 0 комментариев Крым

Глава украинского Бюро комплексного анализа прогнозов Сергей Дьяченко прокомментировал проблемную ситуацию с турбинами Siemens на Балаклавской ТЭС, при запуске которых произошла авария – прогорела и обрушилась кровля производственного помещения.

«Это авария, а не инцидент. Судя по всему, основные рабочие элементы – котлоагрегаты, турбоагрегаты – серьезно не пострадали, но тем не менее это была проблема, которую нужно решать. Очевидно, что перенесли пуск, ликвидировали последствия, но ключевую причину не ликвидировали – это отсутствие авторского надзора. Тут и неумение российских специалистов, и то, что они не получили ключевое звено этой турбины – систему управления, программное обеспечение. Я не знаю, как они решали этот вопрос, но его Siemens должен был поставить уже после монтажа. Вследствие скандала, я уверен, немецкий концерн этого не сделал. Если система управления не работает нормально, вот вам первые последствия», - заявил украинский эксперт, передает Флот - 2017.

В свою очередь специалист фонда энергетической безопасности России Александр Пасечник считает, что проблемы с запуском турбин Siemens не отразятся на энергообеспечении оккупированного Крыма. По его словам, действительно «каждый такой сложный агрегат имеет шеф-инженера», который производит пусконаладку и испытания, но «учитывая нашу кооперацию с немецким концерном, стажировку наших специалистов в Германии», «могли своими силами все это реализовать, запустить по лекалам и наработкам за долгие годы».

«Тесты могут сопровождаться разными сложностями, это все поправимо. Сейчас в Крыму энергодефицита нет, по большому счету, все в порядке. Я считаю, что плановые отключения связаны с временными регламентными работами. Впереди зима, надо все отладить», - отметил российский оккупант.

Как сообщалось ранее , 30 августа, на основании анализа спутниковых снимков МинТОТ выявил признаки разрушения крыши одного из производственных помещений Балаклавской ТЭС, что строится вблизи Севастополя на временно оккупированной территории АР Крым. В указанном помещении установлены газовые турбины «SIEMENS», которые поставлены Россией в оккупированный Крым в обход международных санкций.

По имеющейся информации, указанная авария произошла из-за нарушения инженерных и строительных норм персоналом ТЭС, а компания «SIEMENS» не предоставила своих специалистов для наладки и запуска оборудования.

Известно, что строительство ТЭС осуществляется компанией «Технопромекспорт» российской государственной корпорации «Ростех», которая находится под украинскими и международными санкциями.

Напомним, 1 октября в Симферополе и Севастополе запущены первые блоки тепловых электростанций «Таврическая» и «Балаклавская» с турбинами «SIEMENS».

Заметим, что ввод первых блоков ТЭС планировался не позднее 19 мая, вторых блоков - не позднее 18 июня 2018 года, но якобы из-за проволочек в получении разрешительных документов и строительства инфраструктуры сроки переносились.

Летом 2017 года компания Siemens попала в серьезный экспортный скандал, поставив России газовые турбины, которые были модернизированы и переправлены в оккупированный Крым в обход санкций Евросоюза.



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