В Греции - масштабный лесной пожар, дым накрыл целый полуостров
|15:08 25.10.2018
|0 комментариев
|Греция
На полуострове Ситония, что на севере Греции, масштабный лесной пожар уничтожил участок с соснами, сильные порывы ветра препятствуют пожарным потушить огонь.
Об этом сообщает Ekathimerini, передает Укринформ.
"В четверг на полуострове Ситония, что на севере Греции, масштабный лесной пожар сжег участок с соснами, в то время как сильные порывы ветра препятствуют пожарным (потушить огонь – ред.)", - говорится в сообщении.
Как сообщает Ekathimerini, в операции по тушению с самого утра участвуют 60 пожарных и волонтеры. Также тушить пожар помогают четыре самолета.
Отмечается, что небо над полуостровом полностью покрыто дымом, который видно из далекого расстояния.
Вероятно, пожар вспыхнул около Планици, что на востоке Ситонии.
Отмечается, что в 10 километрах от Салоников, в селе Филиро, также вспыхнул пожар, однако пожарные службы взяли ее под контроль.
Ещё на эту тему:
Пожар на острове Эвбея в Греции продолжается больше 16 часов
В Греции – новые отставки после смертоносных пожаров
Греческий министр ушел в отставку после самого смертоносного лесного пожара в стране
Самый смертоносный пожар в Европе за 100 лет: в Греции 91 жертва
Пожары в Греции: погибло 82 человека, власти не исключают поджог
В Евросоюзе объявлен траур по жертвам пожаров в Греции
Масштабные пожары в Греции видно из космоса: спутниковые фото
В Греции объявлен трехдневный траур по жертвам пожаров
Страны ЕС посылают на помощь Греции самолеты, пожарных и медиков
8 погибших и 56 раненых от пожара вокруг Афин / Видео