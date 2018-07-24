На полуострове Ситония, что на севере Греции, масштабный лесной пожар уничтожил участок с соснами, сильные порывы ветра препятствуют пожарным потушить огонь.

Об этом сообщает Ekathimerini, передает Укринформ.

"В четверг на полуострове Ситония, что на севере Греции, масштабный лесной пожар сжег участок с соснами, в то время как сильные порывы ветра препятствуют пожарным (потушить огонь – ред.)", - говорится в сообщении.

Как сообщает Ekathimerini, в операции по тушению с самого утра участвуют 60 пожарных и волонтеры. Также тушить пожар помогают четыре самолета.

Отмечается, что небо над полуостровом полностью покрыто дымом, который видно из далекого расстояния.

Вероятно, пожар вспыхнул около Планици, что на востоке Ситонии.

Отмечается, что в 10 километрах от Салоников, в селе Филиро, также вспыхнул пожар, однако пожарные службы взяли ее под контроль.