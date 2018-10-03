В четверг, 25 октября, Верховный суд России признал законным приговор украинскому политзаключенному Евгению Панову, которого оккупанты приговорили к 8 годам колонии строгого режима за якобы «подготовку диверсий» в Крыму.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС, передает ATR.

«Приговор Верховного суда Республики Крым от 13 июля оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в решении суда.

Таким образом, приговор украинцу вступил в силу с сегодняшнего дня. Заседание проходило в закрытом режиме.

Как сообщалось ранее, прокурор подал апелляционную жалобу на приговор Евгению Панову, так как, по его мнению, наказание было «чрезмерно мягким» — он настаивал на увеличении срока заключения до 10 лет и 6 месяцев.

Как известно, 13 июля, так называемый «Верховный суд» в Крыму приговорил «украинского диверсанта» Евгения Панова к 8 годам заключения в колонии строгого режима.

10 августа 2016 года в ФСБ РФ заявили, что предотвратили осуществление терактов в оккупированном Крыму, которые якобы готовила группа «украинских диверсантов». Одним из организаторов терактов в ФСБ назвали Евгения Панова — жителя города Энергодар (Запорожская область). Также был задержан украинец Андрей Захтей. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после — вернули в Крым. Панов и Захтей признались, что подвергались пыткам со стороны российских спецслужб.