Украинский режиссер, незаконно осужденный в РФ на 20 лет за якобы «организацию терактов в Крыму», стал лауреатом премии Сахарова «За свободу мысли».

Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк, передает ATR.

Церемония объявления лауреата официально стартует в Европарламенте в 13:00 по киевскому времени. С речью выступит президент парламента Антонио Таяни.

Сенцов – первый в истории представитель Украины, ставший лауреатом премии.

Церемония вручения премии состоится 12 декабря в Страсбурге.

Как сообщалось , самая большая фракция Европарламента — Европейская народная партия — номинировала украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова на получение премии «За свободу мысли» имени Сахарова.

Отметим, премия имени ученого и диссидента Андрея Сахарова была основана Европарламентом в 1988 году. Она вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро.

В 2016 году среди номинантов на премию Сахарова был лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.