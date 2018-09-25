Вооруженные силы Украины готовятся к обострению ситуации в Азовском море
|13:50 25.10.2018
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|Крым
На фоне продолжающихся провокаций России в Азовском море Вооруженные силы Украины готовятся к обострению ситуации на юге страны.
Об этом у себя в Facebook сообщил начальник Генштаба Виктор Муженко, передает Новое Время.
По его словам, сейчас с командованием на южном направлении прорабатывается сценарии на случай обострения в Приазовье.
"В ходе работы с командующими на юге Украины проработали вопросы моделирования сценариев и взаимодействий на случай обострения ситуации", - написал Муженко.
Других подробностей руководитель Генштаба не сообщил.
Напомним, с апреля 2018 года Россия начала устраивать провокации в Азовском море, захватывая суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя, во время их прохода через Керченский пролив.
При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.
В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.
Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.
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