На фоне продолжающихся провокаций России в Азовском море Вооруженные силы Украины готовятся к обострению ситуации на юге страны.

Об этом у себя в Facebook сообщил начальник Генштаба Виктор Муженко, передает Новое Время.

По его словам, сейчас с командованием на южном направлении прорабатывается сценарии на случай обострения в Приазовье.

"В ходе работы с командующими на юге Украины проработали вопросы моделирования сценариев и взаимодействий на случай обострения ситуации", - написал Муженко.

Других подробностей руководитель Генштаба не сообщил.

Напомним, с апреля 2018 года Россия начала устраивать провокации в Азовском море, захватывая суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя, во время их прохода через Керченский пролив.

При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.

В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.

Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.