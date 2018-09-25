Давайте воевать головой - послесловие к скандалу с "путинскими рыбаками"
|13:25 25.10.2018
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|Крым
После начала военных действий Украина так и не осуществила комплексный пересмотр отношений с оккупантом и агрессором.
Своим видением проблемы отношений со страной агрессором поделился на странице издания "Новое Время" Богдан Яременко экс-генконсул Украины в Стамбуле, глава правления "Майдан закордонних справ".
Наблюдая за тем, как у рыб Азовского моря увеличиваются шансы быть выловленными вне по-деловому и по-дружески разделенными между Украиной и Россией квот на их вылов... еще раз повторяю: у нас же война с Россией.
И этот вариант «чтобы Путин не напал», и «сейчас же погибает меньше, чем в 2014-м», а в это время из-под полы торгануть углем, ильменитом или рыбой – он не будет существовать вечно.
Логика войны таки победит. Разрыв с Россией неизбежен. Это произойдет рано или поздно.
Кто не верит – читайте решение РФ о санкциях против Украины и украинцев.
А у нас проблема в том, что Порошенко, вынужденно изменив фразеологию, не изменил образ мышления и действий.
После начала военных действий против России Украина так и не осуществила комплексный пересмотр отношений с оккупантом и агрессором. У нас нет принципиальных решений по взаимодействию с Россией, кроме декларативных – со стороны парламента, и эпизодических и не системных – со стороны исполнительной власти.
Отсюда и скандалы. Отсюда и неготовность реагировать на новое развитие событий. Поэтому Украина согласовывает свои санкции против России с американскими и европейскими, а не наоборот.
Начнем воевать не солдатами, а головой – станет легче. И к победе ближе.
Текст опубликован с разрешения автора
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