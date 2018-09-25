После начала военных действий Украина так и не осуществила комплексный пересмотр отношений с оккупантом и агрессором.

Своим видением проблемы отношений со страной агрессором поделился на странице издания "Новое Время" Богдан Яременко экс-генконсул Украины в Стамбуле, глава правления "Майдан закордонних справ".

Наблюдая за тем, как у рыб Азовского моря увеличиваются шансы быть выловленными вне по-деловому и по-дружески разделенными между Украиной и Россией квот на их вылов... еще раз повторяю: у нас же война с Россией.

И этот вариант «чтобы Путин не напал», и «сейчас же погибает меньше, чем в 2014-м», а в это время из-под полы торгануть углем, ильменитом или рыбой – он не будет существовать вечно.

Логика войны таки победит. Разрыв с Россией неизбежен. Это произойдет рано или поздно.

Кто не верит – читайте решение РФ о санкциях против Украины и украинцев.

А у нас проблема в том, что Порошенко, вынужденно изменив фразеологию, не изменил образ мышления и действий.

После начала военных действий против России Украина так и не осуществила комплексный пересмотр отношений с оккупантом и агрессором. У нас нет принципиальных решений по взаимодействию с Россией, кроме декларативных – со стороны парламента, и эпизодических и не системных – со стороны исполнительной власти.

Отсюда и скандалы. Отсюда и неготовность реагировать на новое развитие событий. Поэтому Украина согласовывает свои санкции против России с американскими и европейскими, а не наоборот.

Начнем воевать не солдатами, а головой – станет легче. И к победе ближе.

Текст опубликован с разрешения автора