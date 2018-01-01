22 октября 2018 года на борту судна «BREATH», ходившего под флагом Республики Молдова, было обнаружено 1400 кг наркотических веществ (кокаина). Экипаж судна состоит из граждан Турции, Болгарии, Украины и Грузии.

Судно было задержано испанскими властями, сообщает allmoldova.

Руководство Джурджулештского порта выпустило пресс-релиз, в котором отметило, что соответствующее судно было только предварительно зарегистрировано в Государственном реестре судов Республики Молдова и в настоящее время находится в процессе выдачи документов для постоянной регистрации.

Во время предварительной регистрации судна компетентные органы проверяли историю судна, личность судовладельца, в отношении которого не было никаких подозрений, он также отсутствовал в списках физических и юридических лиц, подлежащих санкциям, или находящихся под эмбарго. В результате этого судно было принято для предварительной регистрации, а инспекторы должны были провести проверки для того, чтобы оно смогло получить постоянную регистрацию.

Следует отметить, что такие преступления не зависят от флага страны, под которым ходит судно, а совершаются экипажем судна и в значительной степени без того, чтобы судовладелец или владелец, были осведомлены об их незаконной деятельности.

В то же время, в соответствии с положениями международных договоров о морском транспорте, в случае совершения уголовного преступления на борту судна, применяется законодательство страны, в водах которой его обнаружили, а также стран, гражданами которых являются члены экипажа.

В этом случае судно находилось в территориальных водах Испании (Канарские острова), которые в данной ситуации считаются прибрежным государством и государством порта, соответственно, закон этого государства применяется к этому делу. В соответствии с положениями Конвенции ООН по морскому праву (участником которой является Республика Молдова) прибрежное государство (или государство порта), законодательство которого нарушено, может потребовать от государства флага предоставить необходимую информацию для надлежащего проведения расследования.

В данный момент руководство порта Джурджулешт находится в тесном сотрудничестве с испанскими правоохранительными органами и готово предоставить им всю имеющуюся у них информацию о задержанном судне.

В отношении Республики Молдова не будет принято никаких санкций за то, что на судне, которое ходит под ее флагом, совершено преступление, так как согласно международному законодательству наша страна не несет ответственность за коммерческую деятельность кораблей, плавающими под нашими флагами.

Более того, руководство Джурджулештского порта оставляет за собой право исключить судно из государственного судового реестра Молдовы.

На основании внутреннего распоряжения № 71-П от 23.10.2018 регистрация судна в Государственном регистре судов была приостановлена.

Напомним, что сегодня Национальная полиция Испании задержала недалеко от Канарских островов судно, на борту которого находилось 1400 кг кокаина. Корабль под флагом Молдовы прибыл к берегам королевства из Турции через Южную Америку.