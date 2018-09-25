В Крыму жертвами оккупационного режима в нынешнем году стали шесть человек
|12:32 25.10.2018
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|Крым
В аннексированном Российской Федерацией Крыму в нынешнем году шесть человек стали жертвами оккупационного режима с летальным исходом.
Заявил глава правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, сообщает Интерфакс-Украина.
"Зафиксировано шесть жертв, четверо из них - представители крымскотатарского народа", -сообщил Э. Бариев на пресс-конференции в четверг в Киеве.
По словам Э.Бариева, правозащитники постоянно собирают информацию о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму.
Как сообщили на пресс-конференции, за девять месяцев оккупационные власти провели 79 обысков, задержали 91 человека, арестовали 138 человек, осуществили 8 незаконных этапирований.
Согласно данным правозащитников, за это время 121 судно незаконно зашло в порты аннексированного полуострова.
Э.Бариев также назвал сумму штрафов водителям за то, что на их машинах остаются украинские госномера крымской серии. По его словам, по данной причине было оштрафовано более 2000 водителей на сумму 1,276 млн.руб.
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