Глава российской делегации, которая прибыла в Киев для обсуждения вопросов рыбной ловли на Азовском море, Игорь Рулев, был одним из создателей оперативного штаба "для борьбы с украинским пиратством".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, сообщает Апостроф.

Ранее стала известна информация о том, что Рулев незаконно посещал оккупированный Крым.

"Впрочем, в Интернете можно увидеть и другое. Ведь именно господин Рулев И.В. в 2018 способствовал образованию совместно оперативного штаба "для борьбы с украинским пиратством" АЧТУ ФАР (Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, – прим. ред.) и структур ФСБ РФ. Но самое интересное на самом деле заключается в том что, в составе АЧТУ ФАР действует орган оккупационных властей РФ во временно оккупированном Крыму а именно - Крымский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов АЧТУ ФАР", – пишет Бабин.

Отметим, что после скандала российская делегация приняла решение покинуть переговоры.

"Ничье законодательство, я уверен, я не нарушал", – заявил Рулев журналистам.