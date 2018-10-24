ФСБ назвала проект OneWeb по распространению интернета на всю Землю потенциальной угрозой национальной безопасности России.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на слова представителя ФСБ Владимира Садовникова, передает Новая Газета.

«Гарантии, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества Российской Федерации, носят в большей степени декларативный характер и не могут быть достоверно проверены российской стороной», — заявил Садовников.

В ФСБ отмечают, что OneWeb, в случае реализации проекта, станет монополистом в предоставлении доступа в интернет в отдаленных регионах России, что сделает нерентабельной деятельность российских операторов связи. «Это поставит ряд российских регионов в полную зависимость от данных иностранных систем связи», — добавили в ФСБ.

По мнению Садовникова, этому можно противостоять, если ввести ограничение на использование таких средств связи и развивать «конкурентные отечественные системы связи с аналогичным функционалом». Сотрудник ФСБ также предложил организовать отечественную систему спутниковой связи можно совместно с Индией, Китаем и другими странами, которые «не ведут агрессивной политики в отношении России».

Напомним, проект OneWeb основал бывший менеджер Google Грег Уайлер для создания сети из 900 низкоорбитальных спутников, которые должны обеспечить интернетом всю Землю. Инвесторы уже вложили в него 1,7 млрд долларов. OneWeb уже подписал контракт с Роскосмосом на запуск нескольких сотен спутников связи, которые должны быть выведены с помощью 21 ракеты-носителя «Союз» с космодромов Куру и Байконур.