После трагедии в Керчи оккупационные "власти" Крыма решили инициировать изменения в федеральное законодательство, регулирующее охрану учебных заведений.

Как передает корреспондент РИА "Новый День", Сергей Аксёнов признал, что большинство учреждений оккупированного полуострова не соответствует стандартам по антитеррористической защищенности. А также озвучил примерную сумму, нужную для того, чтобы начать менять ситуацию.

"Стоит вопрос финансирования, на первоочередные меры необходимо около 60 миллиардов. В любом случае, нами разрабатываются предложения в части внесения изменений в федеральное законодательство: я считаю, что безопасность на торги в рамках 44-ФЗ выставляться не должна. Охранять должны аттестованные и обученные люди, с оружием. Это не абсолютная защита, но если бы был вооруженный охранник, был бы шанс остановить убийцу раньше", – цитирует «РИА Новости» Аксенова.

Ранее "министр" образования, науки и молодежи оккупированного Крыма Наталья Гончарова также усомнилась в целесообразности применения закона о контрактной системе закупок к охране учебных учреждений.