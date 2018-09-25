После трагедии в Керчи Аксёнов потребовал у Москвы 60 млрд на охрану школ
|11:11 25.10.2018
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|Крым
После трагедии в Керчи оккупационные "власти" Крыма решили инициировать изменения в федеральное законодательство, регулирующее охрану учебных заведений.
Как передает корреспондент РИА "Новый День", Сергей Аксёнов признал, что большинство учреждений оккупированного полуострова не соответствует стандартам по антитеррористической защищенности. А также озвучил примерную сумму, нужную для того, чтобы начать менять ситуацию.
"Стоит вопрос финансирования, на первоочередные меры необходимо около 60 миллиардов. В любом случае, нами разрабатываются предложения в части внесения изменений в федеральное законодательство: я считаю, что безопасность на торги в рамках 44-ФЗ выставляться не должна. Охранять должны аттестованные и обученные люди, с оружием. Это не абсолютная защита, но если бы был вооруженный охранник, был бы шанс остановить убийцу раньше", – цитирует «РИА Новости» Аксенова.
Ранее "министр" образования, науки и молодежи оккупированного Крыма Наталья Гончарова также усомнилась в целесообразности применения закона о контрактной системе закупок к охране учебных учреждений.
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