Путин пригрозил Европе зеркальным ответом, если США разместят новые ракеты на европейском континенте
|10:44 25.10.2018
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|Россия
Президент РФ Владимир Путин пригрозил зеркальным ответом, если США выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и разместят новые ракеты в Европе.
С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в среду после встречи с премьер-министром Италии, сообщает "Интерфакс", передает Европейская правда.
"Отвечаю прямо на ваш вопрос, сможем ли мы ответить: сможем, и это будет очень быстро и эффективно. Ведь что является формальным предлогом для выхода наших партнеров из договора о РСМД? Обвинения в наш адрес, что мы якобы его нарушаем", - заявил он.
Путин подчеркнул, что при этом США не предоставляют "никаких доказательств" нарушений России. По его словам, это США нарушили договор, установив системы противоракетной обороны в Румынии и использовав для этого пусковые установки "Иджис".
"Самый главный вопрос: если Соединенные Штаты все-таки выйдут из этого Договора (РСМД), что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами. Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально", - сказал Путин.
По его словам, европейские страны, которые согласятся с этим, "должны будут понимать, что они ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара".
"Я не понимаю, нужно ли доводить Европу до такого состояния высокой степени опасности. Я не вижу на самом деле для этого никаких оснований", - сказал он.
20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США в декабре 1987 года. Его подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне.
России придется принимать меры военно-технического характера в случае выхода США из договора, заявили в МИД РФ.
Государства НАТО считают, что США полностью выполняют двусторонний ракетный договор, а в неэффективности соглашения обвиняют Россию.
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