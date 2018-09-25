Оккупанты предсказали судьбу "Норда"
|10:22 25.10.2018
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|Крым
Задержанный украинскими пограничниками сейнер «Норд» не смогут продать как рыболовецкое судно, а, скорее всего, пустят на металлолом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое предположение высказал, т.н. "постпред" по оккупированному Крыму при президенте РФ Георгий Мурадов.
Рыболовецкое судно было задержано в конце марта. Накануне было объявлено, что «Норд» будет продан на аукционе. Стартовая цена лота – почти 58 тысяч долларов.
Мурадов считает, что идея продать судно – бесперспективна. Так как при его выходе за пределы внутренних вод Украины, «Норд» будет возвращен законному владельцу – Керченскому рыбколхозу имени 1 Мая. Что должны понимать потенциальные покупатели, которые не будут рисковать.
"У меня нет никаких сомнений на этот счет, поэтому выкупать его, я думаю, никто не будет", – цитирует «РИА Новости» Мурадова.
"Постпред" уверен, что Киев в случае провала аукциона вероятней всего,разрежет судно на металлолом.
Напомним: Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений передало на реализацию ГП "СЕТАМ" OpenMarket арестованный рыбацкий черноморский сейнер "Норд".
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