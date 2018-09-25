Желающим отдохнуть в оккупированном Крыму вновь предстоит нежиться в «нехарактерных для морской воды субстанциях»

09:56 25.10.2018 0 комментариев Крым

Так называемое "правительство" оккупированного Крыма оказалось неспособно приступить к ремонту глубоководных выпусков канализационно-очистных сооружений (КОС) в этом году – несмотря на выделенные федеральным центром средства.

Как передает корреспондент РИА Новый День, на сайте "совмина" опубликовано распоряжение от 19 октября, которым изменены ранее принятые планы по разделу «Прочие нужды» федеральной целевой программы «Социально – экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

В том разделе, что касается ЖКХ, во всех клеточках, относящихся к 2018 году, появились круглые нули.

Еще в марте этого года на нужды ЖКХ оккупированного Крыма планировалось израсходовать более 345 млн руб из федерального бюджета и 18 млн руб из местного. Речь шла о модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и водопроводно-канализационного хозяйства. Точнее сказать, деньги предполагалось потратить на капитальный ремонт глубоководных выпусков канализационных стоков в море в курортной местности.

Напомним, канализация и очистные сооружения остаются острой проблемой Крыма и темой для нареканий отдыхающих. Сообщения о купании в фекальных водах и "обнаружении нехарактерных для морской воды субстанциях" прошедшим летом регулярно поступали из разных частей аннексированного полуострова.

На то, чтобы неочищенные сбросы не попадали в море и севастопольские бухты, в течение нескольких последних лет из федерального бюджета выделяются значительные суммы, но с ремонтом канализации и очистных сооружений в аннексированном Крыму как-то не складывается: большие деньги федерального бюджета освоить не удается.

Служба капстроительства оккупированного Крыма с января безуспешно пытается найти исполнителя для выполнения проектно-изыскательских работ по объектам "Строительство канализационных очистных сооружений с глубоководным выпуском в море" в поселках Кацивели (Ялта) и Орджоникидзе (Феодосия) – предлагалось более 71 млн руб. за каждый проект.

Не выполнены и проектно-изыскательские работы по реконструкции системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод села Малореченское (Алушта) – не освоены 92 млн руб.

А это значит, что к началу будущего курортного сезона проблемы канализации на курортах оккупированного Крыма опять не будут решены.

Этим же распоряжением "совмина" обнулены и суммы расходов 2018 года на сохранение некоторых объектов культурного наследия: здания женской Романовской гимназии и крепости в Керчи, Ханского дворца в Бахчисарае и второго этапа восстановления караимской кенассы в Симферополе.



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