В оккупированном Крыму ищут пропавшие неизвестно куда 12 млрд бюджетных рублей
|09:29 25.10.2018
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|Крым
Управление Федерального казначейства по оккупированному Крыму с 2016 года выявило нарушений более чем на 12 миллиардов рублей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за два года, после упразднения службы финансово-бюджетного надзора, ведомство провело 91 проверку. Общая сумма проверенных средств превысила 114 миллиардов рублей.
Об этом сообщил начальник организационно-аналитического отдела управления Андрей Горшков, также рассказав о наиболее частых нарушениях: «Это нарушение обязательств по достижению показателей результативности при использовании средств, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета, и отсутствие контроля со стороны главных распорядителей бюджетных средств за соблюдением условий соглашений о предоставлении средств», – цитирует представителя ведомства «Крымская газета».
При этом он отметил, что сейчас органы казначейства при планировании контрольных мероприятий применяют риск-ориентированный подход, пытаясь предупредить нарушения.
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