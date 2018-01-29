Управление Федерального казначейства по оккупированному Крыму с 2016 года выявило нарушений более чем на 12 миллиардов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за два года, после упразднения службы финансово-бюджетного надзора, ведомство провело 91 проверку. Общая сумма проверенных средств превысила 114 миллиардов рублей.

Об этом сообщил начальник организационно-аналитического отдела управления Андрей Горшков, также рассказав о наиболее частых нарушениях: «Это нарушение обязательств по достижению показателей результативности при использовании средств, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета, и отсутствие контроля со стороны главных распорядителей бюджетных средств за соблюдением условий соглашений о предоставлении средств», – цитирует представителя ведомства «Крымская газета».

При этом он отметил, что сейчас органы казначейства при планировании контрольных мероприятий применяют риск-ориентированный подход, пытаясь предупредить нарушения.

