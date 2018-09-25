Европарламент предлагает назначить спецпредставителя ЕС по Крыму и Донбассу
|08:08 25.10.2018
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|Крым
Европарламент предлагает назначить специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса.
Об этом говорится в проекте резолюции по ситуации в Азовском море, пишет Европейская правда.
"Европарламент призывает высокого представителя ЕС - вице-президента Еврокомиссии тщательно отслеживать развитие ситуации с безопасностью в Азовском море, учитывая рост возможности потенциального конфликта в Европе, что будет иметь большие последствия для безопасности, которые напрямую коснутся ЕС и стран-членов. В связи с этим ЕП считает, что наиболее эффективным будет назначение специального посланника ЕС по Крыму и региону Донбасса, который также будет ответственным за Азовское море", - говорится в проекте документа.
Европарламентарии также призвали высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини выступить с предложением о расширении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на наблюдение за ситуацией в Азовском море.
Голосование по резолюции запланировано на четверг.
Шесть месяцев назад Россия ввела новый режим инспекций судов, прибывающих из или в украинские порты в Азовском море. Это привело к значительным задержкам и увеличению расходов со стороны украинских экспортеров и судов, курсирующих под флагами стран ЕС.
Одновременно Россия начала переброску военных судов в Азовское море в большом количестве, и Украина ответила наращиванием военных мощностей.
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