Крымский «суд» отправил на пересмотр жалобу на бездействия властей в связи с разрушением Ханского дворца
|08:48 25.10.2018
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|Крым
Крымский "суд" снова не рассмотрел жалобу на бездействие Следственного комитета России и МВД в связи с разрушением Ханского дворца в Бахчисарае.
Об этом сообщил адвокат Рустем Кямилев общественному объединению "Крымская солидарность", которое опубликовало его комментарий на своей странице в Facebook, передает QHA.
— Ранее мной подавалось заявление о преступлении в Следком, однако там не приняли соответствующих мер реагирования на этой заявление. В судебном процессе мне стало известно, что прокурор своим решением отменил постановление отдела МВД об отказе в возбуждении уголовного дела и вернул материалы дела на новую проверку.
Ранее сообщалось, что в марте 2018 года в ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) обнародовали доклад об ухудшении ситуации с защитой культурного наследия в оккупированном Россией Крыму. В документе есть факты нарушений оккупационной власти в области защиты культурного наследия.
В связи с этим, организация потребовала от России немедленного прекращения работ, ведущих к разрушению Ханского дворца.
Отметим, муфтий Духовного управления АР Крым Айдер Рустемов заявил, что так называемая реставрация Ханского дворца со стороны оккупантов является варварством, поскольку уничтожаются все уникальные детали.
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