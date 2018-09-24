Съехавший в море пролет Керченского моста, превратили в металолом
|08:28 25.10.2018
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|Крым
Из воды подняли пролет железнодорожной части Керченского моста, съехавший в море в начале октября.
Об этом в среду, 24 октября, сообщает Укринформ со ссылкой на инфоцентр транспортного перехода.
«Строители извлекли из воды блок железнодорожного пролета моста, съехалвший в море. Металлический элемент пролета на прошлой неделе разрезали на пять частей, подняли плавкраном и вывезли на складскую площадку на острове. В ближайшее время ожидается поставка заводом-производителем новой металлоконструкции», - сообщили в инфоцентре.
Как сообщалось, 4 октября пролет железнодорожной части Керченского моста съехал в воду во время монтажа конструкций.
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