Из воды подняли пролет железнодорожной части Керченского моста, съехавший в море в начале октября.

Об этом в среду, 24 октября, сообщает Укринформ со ссылкой на инфоцентр транспортного перехода.

«Строители извлекли из воды блок железнодорожного пролета моста, съехалвший в море. Металлический элемент пролета на прошлой неделе разрезали на пять частей, подняли плавкраном и вывезли на складскую площадку на острове. В ближайшее время ожидается поставка заводом-производителем новой металлоконструкции», - сообщили в инфоцентре.

Как сообщалось, 4 октября пролет железнодорожной части Керченского моста съехал в воду во время монтажа конструкций.