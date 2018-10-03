Политзаключенные для Кремля это расходный материал освободить их могут санкции или политическое соглашение - Полозов

09:09 25.10.2018 0 комментариев Крым

Для освобождения незаконно осужденного в РФ режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных Кремля нужна консолидированная позиция Запада, а также конкретные санкции против тех, кто причастен к уголовным делам против украинцев.

Такое мнение в среду на пресс-конференции в Укринформе выразил адвокат Николай Полозов.

"Для того, чтобы у Кремля был интерес принять политическое решение об освобождении украинских политзаключенных, должны созреть политическая ситуация и такое внешнеполитическое давление, при котором удерживать политзаключенных станет дороже, чем просто отпустить их. Единственный доступный механизм по текущим условиям - это санкции. Пока мы не видим никаких санкций именно по вопросу политзаключенных. Есть санкции более глобального характера, есть персональные санкции, но, скажем, из-за того же Сенцова мы не слышали, чтобы кто-то вводил санкции", - сказал Николай Полозов.

По его мнению, еще однин возможный способ освобождения украинцев из российских тюрем - договоренности в отношении "конкретных лиц".

"Второй способ освобождения - это достижения Запада с Кремлем неких внешнеполитических договоренностей, то есть, оформление внешнеполитического соглашения, где одним из элементов, кроме основного вопроса соглашения, может быть судьба тех или иных людей. Но пока мы не видим консолидированной позиции Запада по этому вопросу", - считает адвокат.

По его мнению, ряд стран сегодня стараются обходить вопрос санкций против России и даже налаживать отношения с Кремлем, "несмотря на то, что в течение уже пяти лет продолжается агрессия Кремля против Украины и Крым уже почти пять лет находится под оккупацией".

Как считает Полозов, украинские власти и украинское общество прилагают значительные усилия для того, чтобы освободить из российских тюрем своих граждан, но результатов нет, поскольку Кремль "не интересуют конкретные люди".

"Их не интересуют свои люди, например пойманные на востоке Украины российские военнослужащие, - для Кремля это расходный материал", - отметил адвокат.

По его словам, Кремль интересуют "либо агенты и шпионы вроде Анисимова-Смирнова или Мишкина и Чепиги, либо интересуют другого рода агенты, как например глава РИА "Новости ", которого сейчас в Херсоне должны судить".

"К сожалению, без внешнего давления на Кремль добиться освобождения других украинских политзаключенных будет невозможно, и вопрос о них лежит в политической плоскости", - заявил Полозов.

Как сообщалось, год назад из оккупированного Крыма при посредничестве Турции были освобождены политзаключенные Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров. Договоренность о выдаче Турции преследуемых Кремлем за проукраинские взгляды граждан Украины была достигнута в конце лета 2017 года во время встречи президентов Турции и РФ.

Всего в России и анексованом Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналист Укринформа Роман Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.



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