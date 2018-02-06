В Греции экс-министра финансов взяли под стражу за коррупцию
|07:47 25.10.2018
|0 комментариев
|Греция
Бывшего министра финансов Греции Янноса Папантоніу, который возглавлял усилия страны по вступлению в еврозону, вместе с женой возьмут под стражу на время ожидания суда по обвинению в коррупции.
Об этом сообщает Associated Press, передает Укринформ.
“Яннос Папантоніу и его супруга Ставрула Курако, по решению суда в Афинах, будут содержаться под стражей досудебного содержания по обвинению в отмывании денег, которые, как утверждается, были выплачены по заключению военно-морского контракта в 2003 году”, - говорится в сообщении.
Сам Папантоніу своей вины не признает.
Как известно, 69-летний Папантоніу по образованию экономист, учился в Кембридже, был министром финансов Греции с 1996 по 2001 годы, а после этого на протяжении трех лет занимал должность министра обороны.
Ещё на эту тему:
Парламент Греции отправил назад в суд громкое коррупционное дело
Совет Европы призвал Грецию усилить борьбу с коррупцией
В Греции прошли обыски в доме главы Центробанка и в офисе его жены
В Греции заработают отделения анонимных жалоб на коррупцию
Болгарский экономист даст советы греческой правящей партии СИРИЗА
Бывший министр экономики и обороны Греции приговорен к четырем годам тюрьмы условно
Оружейный скандал в Греции: немецкие бизнесмены давали взятки греческим чиновникам за оружейные контракты
В Греции вводятся штрафы, в 50 раз превышающие взятки