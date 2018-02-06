Бывшего министра финансов Греции Янноса Папантоніу, который возглавлял усилия страны по вступлению в еврозону, вместе с женой возьмут под стражу на время ожидания суда по обвинению в коррупции.

Об этом сообщает Associated Press, передает Укринформ.

“Яннос Папантоніу и его супруга Ставрула Курако, по решению суда в Афинах, будут содержаться под стражей досудебного содержания по обвинению в отмывании денег, которые, как утверждается, были выплачены по заключению военно-морского контракта в 2003 году”, - говорится в сообщении.

Сам Папантоніу своей вины не признает.

Как известно, 69-летний Папантоніу по образованию экономист, учился в Кембридже, был министром финансов Греции с 1996 по 2001 годы, а после этого на протяжении трех лет занимал должность министра обороны.