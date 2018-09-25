Госагентство рыбного хозяйства Украины заявляет о необходимости проведения сессии украинско-российской комиссии
|07:27 25.10.2018
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|Крым
Сессия Украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море проводится в Киеве с целью распределения квот на вылов, потому что без этого украинские рыбаки не смогут осуществлять деятельность в Азовском море.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко.
"С 23 по 25 октября в Киеве в одном из гостиничных комплексов проходит очередная 30 сессия Украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Цель проведения - создание надлежащих правовых основ для хозяйственной деятельности в Азовском море... Во время заседания комиссии рассматриваются исключительно вопросы, регулирующие деятельность в части оценки состояния запасов водных ресурсов, то есть рыбы и регулирования этого запаса. Состояние запасов распределяется между странами", - сказал он.
По словам Кравченко, хозяйственную деятельность в Азовском море осуществляют около 90 предприятий, которые получили разрешения и квоты на вылов рыбы. Например, в прошлом году этими предприятиями было выловлено более 37 тысяч тонн рыбы.
"Без такого распределения наши рыбаки не имеют возможности в правовом поле осуществлять хозяйственную деятельность в Азовском море", - объяснил он.
Кравченко добавил, что проведение сессии согласовано с Министерством иностранных дел, а в состав комиссии с украинской стороны включены представители МИД, ГПС, Минюста, Минэкологии, представители промышленных предприятий, непосредственно осуществляющих хозяйственную деятельность в Азовском море.
Напомним: Работа полулегальной комисси по дерибану рыбы в Азовском море приостановленна.
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