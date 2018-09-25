Ключові моменти виступу Могеріні що до кризи в Азовському морі
|07:09 25.10.2018
|0 комментариев
|Крым
Ключові моменти виступу представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, перед депутатами Європарламенту під час слухань щодо ситуації в Азовському морі.
Аналізує на своїй сторінці експерт "Майдану Закордонних Справ", Александр Хара.
1. Будівництво керченського мосту було ще одним (після анексії Криму) порушенням суверенітету і територіальної цілісності України з боку РФ. Міст перешкоджає проходу суден до українських портів на Азові.
2. Введені Росією нові правила інспекцій значно збільшили затримки суден, що спричинило ріст збитків не лише для українських експортерів, а й суден під європейським прапором.
3. Викликає занепокоєння мілітаризація Азова. РФ нещодавно почала передислокацію в Азовське море військових кораблів, а Україна частково відповіла на це збільшенням військової присутності.
4. В мілітаризації Азова не зацікавлен ніхто, і це лише дестабілізує делікатну безпекову ситуацію в широкому Чорноморському регіоні.
5. ЄС готовий розглянути пропозиції України щодо необхідної допомоги.
6. Ми знаємо, що Україна подала на РФ до суду, використовуючи Конвенцію ООН з морського права. Ми довіряємо міжнародним судам та у випадку з Конвенцію ООН з морського права підтримуємо її юрисдикцію.
7. ЄС ввів санкції щодо низки осіб та компаній, що брали участь у будівництві мосту. Єврокомісія одностайно приймає такі рішення, але їх імплементація належить до компетенції країн-членів ЄС.
Як на мене, найважливішими є пункти 6 та 7. По-перше, підтвердження того, що Азовське море підпадає під юрисдикцію Конвенцію ООН з морського права. По-друге, що Уряд України має розпочати систематичну роботу з країнами-членами ЄС щодо імплементації санкцій. Мається на увазі не просто загальні заклики, а проактивні заходи із виявлення активів порушників та спонукання національних урядів щодо їх замороження/конфіскації.
Пункт 4 дещо неадекватний. Про яку «делікатну безпекову ситуацію в широкому Чорноморському регіоні» можна казати, коли мілітаризація анексованого Криму фактично перетворила Чорне море на російське озеро?
Ещё на эту тему:
Госагентство рыбного хозяйства Украины заявляет о необходимости проведения сессии украинско-российской комиссии
До ситуації на ХХХ сесії Комісії з питань рибальства на Азовському морі - Представництво Президента України в АРК
Европарламент завтра примет резолюцию по санкциям против РФ из-за эскалации конфликта в Азовском море
Члены российской делегации по вопросам рыболовства не сообщили о посещениях оккупированного Крыма - Слободян
Робота напівлегальної групи по дерибану риби в басейні Азовського моря зупинена / Видео
У Порошенко отреагировали на визит путинских "рыбаков" в Киев
"Власть" в оккупированном Крыму созрела для "дагестанской" зачистки
Минобороны РФ снимет в оккупированном Крыму несколько роликов рекламирующих службу по контракту
Путин выдвинул новую версию "законности" аннексии Севастополя
У украинцев спросили, возможно ли возвращение Крыма в Украину