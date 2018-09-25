Ключові моменти виступу представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, перед депутатами Європарламенту під час слухань щодо ситуації в Азовському морі.

Аналізує на своїй сторінці експерт "Майдану Закордонних Справ", Александр Хара.

1. Будівництво керченського мосту було ще одним (після анексії Криму) порушенням суверенітету і територіальної цілісності України з боку РФ. Міст перешкоджає проходу суден до українських портів на Азові.

2. Введені Росією нові правила інспекцій значно збільшили затримки суден, що спричинило ріст збитків не лише для українських експортерів, а й суден під європейським прапором.

3. Викликає занепокоєння мілітаризація Азова. РФ нещодавно почала передислокацію в Азовське море військових кораблів, а Україна частково відповіла на це збільшенням військової присутності.

4. В мілітаризації Азова не зацікавлен ніхто, і це лише дестабілізує делікатну безпекову ситуацію в широкому Чорноморському регіоні.

5. ЄС готовий розглянути пропозиції України щодо необхідної допомоги.

6. Ми знаємо, що Україна подала на РФ до суду, використовуючи Конвенцію ООН з морського права. Ми довіряємо міжнародним судам та у випадку з Конвенцію ООН з морського права підтримуємо її юрисдикцію.

7. ЄС ввів санкції щодо низки осіб та компаній, що брали участь у будівництві мосту. Єврокомісія одностайно приймає такі рішення, але їх імплементація належить до компетенції країн-членів ЄС.

Як на мене, найважливішими є пункти 6 та 7. По-перше, підтвердження того, що Азовське море підпадає під юрисдикцію Конвенцію ООН з морського права. По-друге, що Уряд України має розпочати систематичну роботу з країнами-членами ЄС щодо імплементації санкцій. Мається на увазі не просто загальні заклики, а проактивні заходи із виявлення активів порушників та спонукання національних урядів щодо їх замороження/конфіскації.

Пункт 4 дещо неадекватний. Про яку «делікатну безпекову ситуацію в широкому Чорноморському регіоні» можна казати, коли мілітаризація анексованого Криму фактично перетворила Чорне море на російське озеро?