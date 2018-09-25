Заява Представництва Президента України в АРК.

Представництво Президента України в АРК неодноразово протягом 2017-2018 років у взаємодії з уповноваженими органами підіймало питання подальшої дії в умовах російської агресії та тимчасової окупації Криму, мілітаризації Азовського моря Українсько-Російської міжвідомчої Угоди з питань рибальства в Азовському морі від 14 вересня 1993 р., доцільності подальшої роботи на виконання приписів цього документу Українсько-Російської Комісії з питань рибальства на Азовському морі, а також щодо практичних наслідків схвалення у 2014-2017 роках протоколів цієї Комісії.

Про виявлені відповідні безпекові та корупційні ризики, пов’язані із роботою Комісії у 2017 році, неодноразово повідомлялися уповноважені правоохоронні органи, зокрема, у травні 2018 року – СБУ та НАБУ. Зважаючи на неодноразово висловлену на нарадах та письмово, але без надання належного обгрунтування, позицію з боку посадових осіб МЗС, Міністерства юстиції та Держрибагенства України про нібито доцільність подальшої дії Угоди та роботи Комісії, Першого заступника Постійного Представника було делеговано до складу ХХХ сесії цієї Комісії, яка мала відбутися 23-25 жовтня 2018 року у Києві.

Держрибагенству 27 вересня 2018 року Представництвом було письмово запропоновано включити до порядку денного ХХХ сесії Комісії такі питання:

– про кількість та підстави виданих починаючи з 2014 року суб’єктам господарювання, які територіально знаходяться на Кримському півострові, квот на вилов водних біоресурсів в акваторії Азовського моря;

– про підстави масового проведення перевірок і затримань риболовецьких суден під прапором України в акваторії Азовського моря та Керченській протоці та підстави викрадень українських рибалок представниками прикордонної служби ФСБ РФ.

На нараді 10 жовтня Держрибагенством було відхилено вказані питання до попереднього порядку денного ХХХ сесії Комісії. Наявність у програмі ХХХ сесії Комісії спільних із представниками РФ урочистих та розважальних заходів Представництвом не погоджувалася.

За таких умов, враховуючи постійні протиправні блокування, затримання та перевірки Росією рибальських суден під прапором (реєстрацією) України в Азовському морі, випадки викрадення, зокрема з тимчасово окупованого Криму силовими структурами РФ на акваторіях Азовського моря та Сивашу рибалок, неправомірного вилучення їх засобів лову та улову, збільшення корабельного та наземного угрупування РФ у прилеглих до Сивашу та Азовського моря регіонах, зважаючи на вжиття Україною на державному рівні комплексу заходів із протидії ескалації впливу держави-агресора на Азовському морі та Керченській протоці, в умовах безпідставного відхилення пропозицій, наданих Представництвом, Держрибагенству та іншим державним органам України, які делегували посадових осіб до складу Комісії, Представництвом було завчасно письмово запропоновано утриматись під час засідання ХХХ сесії Комісії від дій, що суперечать національним інтересам України.

На засіданні ХХХ сесії Українсько-Російської Комісії з питань рибальства на Азовському морі Першим заступником Постійного Представника Ізетом Гдановим 23 жовтня 2018 р. було в чергове наголошено на вищевказаних питаннях, що входять до повноважень Комісії та потребують невідкладного обговорення та вирішення. Також Першим заступником в рамках Положення про Комісію, як її членом, підіймалися питання впливу мілітаризації Росією Азовського моря, зокрема закриття його окремих районів, на гарантовану Угодою свободу рибальства, питання наявності у складі делегації держави-агресора осіб, які протиправно відвідували Крим та сприяли відчуженню в Криму об’єктів господарювання на користь російським окупаційним структурам, факти реєстрації окремих господарських структур, представлених в Комісії, на тимчасово окупованій території в Донецькій області. Вказані питання були проігноровані учасниками Комісії.

За таких умов слід констатувати, що подальша робота Комісії становить величезні ризики та виклики для національних інтересів України, зокрема у вимірі протидії російській агресії та ефективності заходів з деокупації Криму.

Представництво у подальшому вживатиме в межах повноважень усіх заходів із забезпечення державних інтересів України, захисту прав людини в ситуації, що склалася.

Представництво Президента України в АРК