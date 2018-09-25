До ситуації на ХХХ сесії Комісії з питань рибальства на Азовському морі - Представництво Президента України в АРК

18:45 24.10.2018 0 комментариев Крым

Заява Представництва Президента України в АРК.

Представництво Президента України в АРК неодноразово протягом 2017-2018 років у взаємодії з уповноваженими органами підіймало питання подальшої дії в умовах російської агресії та тимчасової окупації Криму, мілітаризації Азовського моря Українсько-Російської міжвідомчої Угоди з питань рибальства в Азовському морі від 14 вересня 1993 р., доцільності подальшої роботи на виконання приписів цього документу Українсько-Російської Комісії з питань рибальства на Азовському морі, а також щодо практичних наслідків схвалення у 2014-2017 роках протоколів цієї Комісії.

Про виявлені відповідні безпекові та корупційні ризики, пов’язані із роботою Комісії у 2017 році, неодноразово повідомлялися уповноважені правоохоронні органи, зокрема, у травні 2018 року – СБУ та НАБУ. Зважаючи на неодноразово висловлену на нарадах та письмово, але без надання належного обгрунтування, позицію з боку посадових осіб МЗС, Міністерства юстиції та Держрибагенства України про нібито доцільність подальшої дії Угоди та роботи Комісії, Першого заступника Постійного Представника було делеговано до складу ХХХ сесії цієї Комісії, яка мала відбутися 23-25 жовтня 2018 року у Києві.

Держрибагенству 27 вересня 2018 року Представництвом було письмово запропоновано включити до порядку денного ХХХ сесії Комісії такі питання:

– про кількість та підстави виданих починаючи з 2014 року суб’єктам господарювання, які територіально знаходяться на Кримському півострові, квот на вилов водних біоресурсів в акваторії Азовського моря;

– про підстави масового проведення перевірок і затримань риболовецьких суден під прапором України в акваторії Азовського моря та Керченській протоці та підстави викрадень українських рибалок представниками прикордонної служби ФСБ РФ.

На нараді 10 жовтня Держрибагенством було відхилено вказані питання до попереднього порядку денного ХХХ сесії Комісії. Наявність у програмі ХХХ сесії Комісії спільних із представниками РФ урочистих та розважальних заходів Представництвом не погоджувалася.

За таких умов, враховуючи постійні протиправні блокування, затримання та перевірки Росією рибальських суден під прапором (реєстрацією) України в Азовському морі, випадки викрадення, зокрема з тимчасово окупованого Криму силовими структурами РФ на акваторіях Азовського моря та Сивашу рибалок, неправомірного вилучення їх засобів лову та улову, збільшення корабельного та наземного угрупування РФ у прилеглих до Сивашу та Азовського моря регіонах, зважаючи на вжиття Україною на державному рівні комплексу заходів із протидії ескалації впливу держави-агресора на Азовському морі та Керченській протоці, в умовах безпідставного відхилення пропозицій, наданих Представництвом, Держрибагенству та іншим державним органам України, які делегували посадових осіб до складу Комісії, Представництвом було завчасно письмово запропоновано утриматись під час засідання ХХХ сесії Комісії від дій, що суперечать національним інтересам України.

На засіданні ХХХ сесії Українсько-Російської Комісії з питань рибальства на Азовському морі Першим заступником Постійного Представника Ізетом Гдановим 23 жовтня 2018 р. було в чергове наголошено на вищевказаних питаннях, що входять до повноважень Комісії та потребують невідкладного обговорення та вирішення. Також Першим заступником в рамках Положення про Комісію, як її членом, підіймалися питання впливу мілітаризації Росією Азовського моря, зокрема закриття його окремих районів, на гарантовану Угодою свободу рибальства, питання наявності у складі делегації держави-агресора осіб, які протиправно відвідували Крим та сприяли відчуженню в Криму об’єктів господарювання на користь російським окупаційним структурам, факти реєстрації окремих господарських структур, представлених в Комісії, на тимчасово окупованій території в Донецькій області. Вказані питання були проігноровані учасниками Комісії.

За таких умов слід констатувати, що подальша робота Комісії становить величезні ризики та виклики для національних інтересів України, зокрема у вимірі протидії російській агресії та ефективності заходів з деокупації Криму.

Представництво у подальшому вживатиме в межах повноважень усіх заходів із забезпечення державних інтересів України, захисту прав людини в ситуації, що склалася.

 

Представництво Президента України в АРК

 



Ещё на эту тему:

08:08 25.10.2018
Европарламент предлагает назначить спецпредставителя ЕС по Крыму и Донбассу
07:27 25.10.2018
Госагентство рыбного хозяйства Украины заявляет о необходимости проведения сессии украинско-российской комиссии
07:09 25.10.2018
Ключові моменти виступу Могеріні що до кризи в Азовському морі
17:29 24.10.2018
Европарламент завтра примет резолюцию по санкциям против РФ из-за эскалации конфликта в Азовском море
14:47 24.10.2018
Члены российской делегации по вопросам рыболовства не сообщили о посещениях оккупированного Крыма - Слободян
10:25 24.10.2018
Робота напівлегальної групи по дерибану риби в басейні Азовського моря зупинена / Видео
10:18 24.10.2018
Чому перемовини про "розподіл азовської риби з РФ" треба негайно припинити - факти
16:50 23.10.2018
У Порошенко отреагировали на визит путинских "рыбаков" в Киев
11:57 23.10.2018
"Власть" в оккупированном Крыму созрела для "дагестанской" зачистки
09:28 23.10.2018
Минобороны РФ снимет в оккупированном Крыму несколько роликов рекламирующих службу по контракту
20:59 22.10.2018
Путин выдвинул новую версию "законности" аннексии Севастополя
15:15 22.10.2018
У украинцев спросили, возможно ли возвращение Крыма в Украину
Новости
Азербайджан Азербайджан
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
Все новости страны
Армения Армения
16:35 24.10.2018
Парламент Армении не избрал единственного претендента – Пашиняна премьер-министром
11:03 23.10.2018
Парламент Армении не принял проект поправок в Избирательный кодекс
15:42 22.10.2018
Армянская авиакомпания жалуется на дифференцированную ценовую политику российских аэропортов
14:04 18.10.2018
Пашинян если и пойдет на разворот во внешнеполитическом курсе страны, то только в мягкой форме
Все новости страны
Болгария Болгария
13:53 24.10.2018
Правительство Болгарии выдержало третье голосование за недоверие в парламенте
19:17 22.10.2018
Президент Болгарии раскритиковал политику Евросоюза в области безопасности
18:39 18.10.2018
Болгария в списке коррумпированных стран на 61-м месте из 140 возможных
11:15 16.10.2018
В Болгарию экстрадируют убийцу журналистки Мариновой
Все новости страны
Греция Греция
07:47 25.10.2018
В Греции экс-министра финансов взяли под стражу за коррупцию
20:09 24.10.2018
Гражданам Греции установлен безвизовый режим с США
18:30 23.10.2018
В Греции арестовали украинского моряка и обвинили в наркоторговле: дело имеет ряд непонятных деталей
15:47 18.10.2018
Македония и НАТО начинают официальные переговоры о вступлении
Все новости страны
Грузия Грузия
18:50 24.10.2018
Международная миссия наблюдателей NDI будет следить за президентскими выборами в Грузии
11:38 22.10.2018
На российской военной базе ЮВО в самопровозглашенной республике Абхазия началась итоговая годовая проверка
07:37 22.10.2018
Полученные от США два сторожевых катера класса «Айленд» (Island) вошли в состав береговой охраны Грузии / Фото
18:44 10.10.2018
Кремль вновь выражает недовольство по отношению к Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
12:32 24.10.2018
Спикер парламента Молдовы обсудил с сенаторами США противодействие гибридным угрозам в преддверии выборов
08:14 24.10.2018
В Молдове по подозрению в коррупции задержали пятерых судей и прокурора
09:50 23.10.2018
Турция – гарант стабильности в Гагаузии
12:25 18.10.2018
Включение «евроинтеграции» в Конституцию Молдовы было принято в первом чтении, но провалено во втором
Все новости страны
Россия Россия
19:17 24.10.2018
Кингисеппский машзавод попытается построить дизеля для "Каракуртов"
17:56 24.10.2018
В России, чтобы обойти санкции, хотят разрешить параллельный импорт
15:41 24.10.2018
Именно Россия ставит под сомнение договор о ликвидации ракет – Столтенберг
11:38 24.10.2018
Китайские банки отказываются обслуживать россиян из-за американских санкций
Все новости страны
Румыния Румыния
14:37 23.10.2018
Румыния инвестирует 360 млн евро в расширение военной авиабазы
09:06 23.10.2018
Румынский авиаперевозчик открывает прямой рейс из Одессы в Бухарест
17:30 22.10.2018
Румынский флот выберет проект многоцелевого корвета из трех вариантов / Фото
16:29 12.10.2018
Румыния до конца года завершит реконструкцию своего участка панъевропейского транспортного коридора
Все новости страны
Турция Турция
13:45 23.10.2018
Посол Греции вызван в МИД Турции
19:59 17.10.2018
США анонсировали решение о санкциях против Турции в ближайшее время
20:40 16.10.2018
В Турции нашли доказательства гибели саудовского журналиста
17:52 12.10.2018
Суд Турции вынес решение по делу американского пастора
Все новости страны
Украина Украина
08:08 25.10.2018
Европарламент предлагает назначить спецпредставителя ЕС по Крыму и Донбассу
07:27 25.10.2018
Госагентство рыбного хозяйства Украины заявляет о необходимости проведения сессии украинско-российской комиссии
07:09 25.10.2018
Ключові моменти виступу Могеріні що до кризи в Азовському морі
20:36 24.10.2018
Аэрофлот возобновил субсидируемые полеты, оккупированного Крыма в списке нет
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс