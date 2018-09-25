На прошлой неделе перевозчик сообщил, что выделенные государством деньги закончились второй раз за год и прекратил льготные продажи по трем направлениям — на Дальний Восток, в Калининград и оккупированный Крым.

Сегодня, 24 октября, стало известно, что «Аэрофлот» возобновил продажи билетов на Дальний Восток и в Калининград по субсидируемым тарифам. Оккупированного Крыма в списке нет.

«Аэрофлот» объявил о возобновлении продажи авиабилетов по субсидируемым тарифам на рейсы в города Дальнего Востока и в Калининград, сообщение размещено на сайте компании.



Пониженные тарифы распространяются на билеты, которые покупают молодые люди до 23 лет и пенсионеры. Право на льготные билеты имеют также инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III групп, сопровождающие инвалида I​ группы или ребенка-инвалида.



Срок действия тарифа — до 1 декабря (он определяется постановлением правительства № 215), таксы и сборы к таким тарифам не применяются.



Продажу билетов по субсидируемым тарифам «Аэрофлот» открыл в этом году в конце марта, однако спустя шесть дней авиакомпания заявила о «полном освоении выделенных из госбюджета субсидий» и продажу прекратила. Возобновить ее авиакомпания смогла только в августе. Государственная субсидия повторно была исчерпана в середине октября, и «Аэрофлот» снова прекратил продажу льготных билетов в оккупированный Крым, на Дальний Восток и в Калининград.



По данным Росавиации, в этом году правительство выделило на поддержку четырех региональных субсидируемых программ 3,8 млрд руб., что вдвое меньше, чем в прошлом. В 2017 году продажа льготных билетов на Дальний Восток была закрыта из-за исчерпания субсидий в июне, сообщил источник РБК в «Аэрофлоте».



В программе субсидирования перелетов на Дальний Восток, в Калининград и в оккупированный Крым участвуют семь авиаперевозчиков: «Аэрофлот», АЛРОСА, «Норд Стар», S7, «Уральские авиалинии», Utair и «Якутия».