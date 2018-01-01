Гражданам Греции установлен безвизовый режим с США
|20:09 24.10.2018
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|Греция
Согласно сообщению, направленному властями США министру защиты граждан Греции Ольге Геровасили, для Греции в очередной раз на год продлена программа безвизового режима с Соединенными Штатами Америки.
Программа безвизового режима является правительственной программой США, которая позволяет гражданам из 38 стран, въезжать в страну для туризма или деловых целей на срок до 90 дней без получения визы, сообщают Русские Афины.
Граждане из этих 38 стран, планирующие поездку в США, должны заполнить форму через электронную систему для авторизации поездок (ESTA).
Как заявляет министерство, Греция освобождена от ежегодного обзора на постоянной основе, на том основании, что её граждане соблюдают все обязательства по поездкам в США, тем самым демонстрируя отличный уровень двусторонних отношений с Соединенными Штатами в секторе защиты граждан.
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