В Киеве 12 ноября состоится Курултай крымскотатарского народа

19:42 24.10.2018 0 комментариев Крым

В Киеве 12 ноября состоится Курултай крымскотатарского народа.

Об этом на пресс-конференции сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает корреспондент QHA

— Полномочия делегатов Курултая, которых избрали до оккупации в 2013 году сроком на 5 лет, истекают в ноябре. К сожалению, в положении о Курултае крымскотатарского народа не предусмотрен такой пункт, как чрезвычайная ситуация. Никому в голову не приходило, что Крым оккупируют и не будет возможности провести новые выборы делегатов Курултая. Сейчас мы думаем, что избранных в 2013 году делегатов нужно каким-то образом собрать и принять решение о дальнейших формах существования представительных органов крымскотатарского народа. Это значит, что из 248 делегатов Курултая как минимум две трети нужны для принятия решений, — сообщил Мустафа Джемилев.

По его словам, сейчас идет работа над тем, чтобы делегаты Курултая могли выехать из Крыма. 

— Когда мы в августе 2015 года проводили Всемирный конгресс крымских татар, оккупационные власти сделали все, чтобы его делегаты не смогли выехать из Крыма. Кого-то задержали, кого-то вызвали на допрос. Одним словом, в Конгрессе участвовала незначительная часть делегатов. Сколько делегатов смогут выехать в этот раз — мы не знаем, — сказал Мустафа Джемилев.

Джемилев отметил, что на заседании планируют принять решения о пролонгации полномочий делегатов Курултая и отстранении от членства в Меджлисе тех, кто сотрудничал с оккупантами.

— Если не будет кворума, мы направим решение в Крым, чтобы делегаты Курултая обозначили свое отношение к нему. Если наберем большинство, решения вступят в силу, — отметил лидер крымскотатарского народа.

Согласно действующему «Регламенту Курултая крымскотатарского народа», Курултай представляет собой «национальный съезд, высший представительный полномочный орган крымскотатарского народа» и собирается раз в пять лет. Делегаты Курултая избираются крымскими татарами и членами их семей, независимо от национальности, постоянно проживающими на территории Украины, и крымскими татарами и членами их семей — гражданами Украины, независимо от места проживания. Курултай формирует Меджлис— высший полномочный представительно-исполнительный орган крымскотатарского народа в период между сессиями Курултая.



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