Стабилизация ситуации по поставкам двигателей для малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт" ожидается в 2021–2022 годах.

Об этом во вторник, 23 октября, заявил заместитель начальника управления кораблестроения ВМФ РФ капитан I ранга Михаил Краснопеев в ходе церемонии спуска на воду МРК "Буря" на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла", сообщает Центральный Военно-Морской Портал

"Проблема есть, мы ее решаем, – признал Михаил Краснопеев, отвечая на вопрос о срыве сроков поставок дизельных двигателей М507 производства ПАО "Звезда". – Создана межведомственная комиссия под руководством замглавкома ВМФ вице-адмирала Виктора Бурсука. Ожидаем, что вместе со "Звездой" двигатели для "Каракуртов" будет строить Кингисеппский машзавод".

В сентябре стало известно, что сроки постройки серийных малых ракетных кораблей проекта 22800, шифр "Каракурт", оказались под угрозой срыва из-за опоздания с поставкой дизелей М507. Они заказаны ПАО "Звезда", однако предприятие, у которого недавно сменилось руководство, задерживает выпуск двигателей.



Для ВМФ России запланирована поставка 18 "Каракуртов". Корабли строят завод "Пелла", в том числе на производственной площадке феодосийского завода "Море", и Зеленодольский завод имени Горького (в самом Зеленодольске и на территории керченского завода "Залив"). Постройку МРК также заказали Амурскому заводу (Комсомольск-на-Амуре) и владивостокской "Восточной верфи".



Справка:

Высокооборотный 112-цилиндровый четырехтактный дизельный двигатель М507 (ЧНСП 16/17) представляет собой два звездообразных семиблочных 56-цилиндровых отсека (дизели М504), сочлененных через редуктор, который соединен с гребным валом. Двигатель достаточно компактен (габариты – 7000х1820х2490 мм) и весит порядка 17 тонн. Его мощность – 7355 кВт.

Дизели и дизель-генераторы "Звезды" ставят на тральщики проекта 12700, малые ракетные корабли проекта 22800, ракетные катера проекта 12418 и другие единицы флота.