Международная миссия наблюдателей NDI будет следить за президентскими выборами в Грузии

18:50 24.10.2018 0 комментариев Грузия

Международная миссия наблюдателей Национального демократического института (NDI) будет следить за президентскими выборами 28 октября в Грузии.

Сегодня, 24 октября, NDI сообщила о прибытии в Грузию делегации наблюдателей, передает Грузия Online.

В состав делегации входят бывший директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (OSCE/ODIHR); Дама Одри Гловер бывший посол ЕС в Грузии Пер Эклунд, бывший посол США в Дании Лори Фултон, бывший посол США в Грузии Кеннет Яловиц, эксперт по вопросам выборов Мария Бабич, директор программы NDI в Грузии, Турции и Центральной Азии Мелисса Мусио и старший директор офиса NDI в Грузии Лора Торнтон.

Миссия наблюдателей NDI опубликует предварительный отчет об оценке выборов на пресс-конференции 29 октября.

Деятельность NDI по мониторингу выборов финансируется Агенством международного развития США (USAID).



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