Международная миссия наблюдателей Национального демократического института (NDI) будет следить за президентскими выборами 28 октября в Грузии.

Сегодня, 24 октября, NDI сообщила о прибытии в Грузию делегации наблюдателей, передает Грузия Online.

В состав делегации входят бывший директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (OSCE/ODIHR); Дама Одри Гловер бывший посол ЕС в Грузии Пер Эклунд, бывший посол США в Дании Лори Фултон, бывший посол США в Грузии Кеннет Яловиц, эксперт по вопросам выборов Мария Бабич, директор программы NDI в Грузии, Турции и Центральной Азии Мелисса Мусио и старший директор офиса NDI в Грузии Лора Торнтон.



Миссия наблюдателей NDI опубликует предварительный отчет об оценке выборов на пресс-конференции 29 октября.



Деятельность NDI по мониторингу выборов финансируется Агенством международного развития США (USAID).