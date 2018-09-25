Прокуратура Автономной Республики Крым рассчитывает через месяц направить в суд обвинительный акт в отношении руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" руководитель ведомства Гюндуз Мамедов, передает Укринформ.

"Что касается расследования дела, то могу сказать, что к концу ноября мы планируем обвинительный акт в отношении Вышинского направить в суд", - рассказал Мамедов.

По его словам, сейчас проходят баллистическая и лингвистическая экспертизы, также проводится работа со свидетелями.

Отвечая на вопрос о том, есть ли вопросы у прокуратуры к журналистам этого агентства, прокурор АРК отметил, что они являются свидетелями по делу по обвинению Вышинского.

"У нас на данный момент претензий к этим журналистам нет", - добавил Мамедов.

Как сообщалось, украинские правоохранители задержали Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Ему сообщили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

17 мая Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля. 6 июля пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Вышинскому сообщили еще об одном подозрении - в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Херсонский суд уже несколько раз продлевал Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.