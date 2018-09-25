Прокуратура АРК обещает, что дело Вышинского уже в ноябре будет в суде

18:23 24.10.2018 0 комментариев Крым

Прокуратура Автономной Республики Крым рассчитывает через месяц направить в суд обвинительный акт в отношении руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" руководитель ведомства Гюндуз Мамедов, передает Укринформ.

"Что касается расследования дела, то могу сказать, что к концу ноября мы планируем обвинительный акт в отношении Вышинского направить в суд", - рассказал Мамедов.

По его словам, сейчас проходят баллистическая и лингвистическая экспертизы, также проводится работа со свидетелями.

Отвечая на вопрос о том, есть ли вопросы у прокуратуры к журналистам этого агентства, прокурор АРК отметил, что они являются свидетелями по делу по обвинению Вышинского.

"У нас на данный момент претензий к этим журналистам нет", - добавил Мамедов.

Как сообщалось, украинские правоохранители задержали Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Ему сообщили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

17 мая Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля. 6 июля пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Вышинскому сообщили еще об одном подозрении - в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Херсонский суд уже несколько раз продлевал Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.



Ещё на эту тему:

20:36 24.10.2018
Аэрофлот возобновил субсидируемые полеты, оккупированного Крыма в списке нет
16:08 24.10.2018
Депутаты требуют отозвать украинцев из скандальной комиссии по рыболовству
12:05 24.10.2018
Суд Швейцарии подтвердил правомерность требований "Укрнафтой" компенсации за экспроприированные в Крыму активы
11:11 24.10.2018
Итальянская компания Eni вышла из проекта с «Роснефтью» в Черном море
10:06 24.10.2018
Оккупанты заявили о подготовке морских портов Керчи и Феодосии для судоходного сообщения с Сирией
08:31 24.10.2018
Экологическая катастрофа в оккупированном Крыму: у жителей Армянска выпадают зубы и волосы
19:20 23.10.2018
Украинское общество до сих пор не определилось с тем, кто живет в Крыму – заложники аннексии или ее архитекторы
15:25 23.10.2018
Пограничники поймали россиян на подпольном промысле в терводах Украины / Карта
14:59 23.10.2018
Арестованное крымское судно "Норд" пустят с молотка за более 1,5 млн
13:16 23.10.2018
Главу Siemens убийство Хашогги впечатлило больше аннексии Крыма
11:30 23.10.2018
Россия обещает оккупированным Крыму и Севастополю самый быстрый рост зарплат
10:15 23.10.2018
Москва отказывается выплачивать «крымские компенсации»
Новости
Азербайджан Азербайджан
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
Все новости страны
Армения Армения
16:35 24.10.2018
Парламент Армении не избрал единственного претендента – Пашиняна премьер-министром
11:03 23.10.2018
Парламент Армении не принял проект поправок в Избирательный кодекс
15:42 22.10.2018
Армянская авиакомпания жалуется на дифференцированную ценовую политику российских аэропортов
14:04 18.10.2018
Пашинян если и пойдет на разворот во внешнеполитическом курсе страны, то только в мягкой форме
Все новости страны
Болгария Болгария
13:53 24.10.2018
Правительство Болгарии выдержало третье голосование за недоверие в парламенте
19:17 22.10.2018
Президент Болгарии раскритиковал политику Евросоюза в области безопасности
18:39 18.10.2018
Болгария в списке коррумпированных стран на 61-м месте из 140 возможных
11:15 16.10.2018
В Болгарию экстрадируют убийцу журналистки Мариновой
Все новости страны
Греция Греция
07:47 25.10.2018
В Греции экс-министра финансов взяли под стражу за коррупцию
20:09 24.10.2018
Гражданам Греции установлен безвизовый режим с США
18:30 23.10.2018
В Греции арестовали украинского моряка и обвинили в наркоторговле: дело имеет ряд непонятных деталей
15:47 18.10.2018
Македония и НАТО начинают официальные переговоры о вступлении
Все новости страны
Грузия Грузия
18:50 24.10.2018
Международная миссия наблюдателей NDI будет следить за президентскими выборами в Грузии
11:38 22.10.2018
На российской военной базе ЮВО в самопровозглашенной республике Абхазия началась итоговая годовая проверка
07:37 22.10.2018
Полученные от США два сторожевых катера класса «Айленд» (Island) вошли в состав береговой охраны Грузии / Фото
18:44 10.10.2018
Кремль вновь выражает недовольство по отношению к Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
12:32 24.10.2018
Спикер парламента Молдовы обсудил с сенаторами США противодействие гибридным угрозам в преддверии выборов
08:14 24.10.2018
В Молдове по подозрению в коррупции задержали пятерых судей и прокурора
09:50 23.10.2018
Турция – гарант стабильности в Гагаузии
12:25 18.10.2018
Включение «евроинтеграции» в Конституцию Молдовы было принято в первом чтении, но провалено во втором
Все новости страны
Россия Россия
19:17 24.10.2018
Кингисеппский машзавод попытается построить дизеля для "Каракуртов"
17:56 24.10.2018
В России, чтобы обойти санкции, хотят разрешить параллельный импорт
15:41 24.10.2018
Именно Россия ставит под сомнение договор о ликвидации ракет – Столтенберг
11:38 24.10.2018
Китайские банки отказываются обслуживать россиян из-за американских санкций
Все новости страны
Румыния Румыния
14:37 23.10.2018
Румыния инвестирует 360 млн евро в расширение военной авиабазы
09:06 23.10.2018
Румынский авиаперевозчик открывает прямой рейс из Одессы в Бухарест
17:30 22.10.2018
Румынский флот выберет проект многоцелевого корвета из трех вариантов / Фото
16:29 12.10.2018
Румыния до конца года завершит реконструкцию своего участка панъевропейского транспортного коридора
Все новости страны
Турция Турция
13:45 23.10.2018
Посол Греции вызван в МИД Турции
19:59 17.10.2018
США анонсировали решение о санкциях против Турции в ближайшее время
20:40 16.10.2018
В Турции нашли доказательства гибели саудовского журналиста
17:52 12.10.2018
Суд Турции вынес решение по делу американского пастора
Все новости страны
Украина Украина
08:08 25.10.2018
Европарламент предлагает назначить спецпредставителя ЕС по Крыму и Донбассу
07:27 25.10.2018
Госагентство рыбного хозяйства Украины заявляет о необходимости проведения сессии украинско-российской комиссии
07:09 25.10.2018
Ключові моменти виступу Могеріні що до кризи в Азовському морі
20:36 24.10.2018
Аэрофлот возобновил субсидируемые полеты, оккупированного Крыма в списке нет
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс