Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила поправки в Гражданский кодекс, которые легализуют импорт в Россию без разрешения владельцев товарных знаков (так называемый параллельный импорт).

Об этом в среду, 24 октября, пишут "Ведомости" со ссылкой на документ, сообщает Радио Свобода.

Пока развитие производства и технологий в России не позволяет удовлетворить большинство потребностей людей за счет внутренних ресурсов, признает ФАС в пояснительной записке.

Иностранные инвесторы и их дистрибьюторы решение не поддерживают.

Сейчас ввезти товар в Россию может только правообладатель или официальный дилер.

Подготовленный ФАС законопроект позволяет правительству с 2021 года разрешать параллельный импорт отдельных товаров на срок до пяти лет в тех случаях, если товары недоступны или их не хватает в России и если цены на них завышены.

Ранее российские чиновники уже обсуждали введение параллельного импорта, чтобы обходить санкции. Планировалось, в частности, разрешить ввоз в Россию лекарств, детских товаров, автозапчастей, пишут "Ведомости".

В феврале 2018 года Конституционный суд России допустил возможность параллельного импорта, если владелец бренда умышленно ограничивает их ввоз в Россию или завышает цены.