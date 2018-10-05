В России, чтобы обойти санкции, хотят разрешить параллельный импорт
|17:56 24.10.2018
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|Россия
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила поправки в Гражданский кодекс, которые легализуют импорт в Россию без разрешения владельцев товарных знаков (так называемый параллельный импорт).
Об этом в среду, 24 октября, пишут "Ведомости" со ссылкой на документ, сообщает Радио Свобода.
Пока развитие производства и технологий в России не позволяет удовлетворить большинство потребностей людей за счет внутренних ресурсов, признает ФАС в пояснительной записке.
Иностранные инвесторы и их дистрибьюторы решение не поддерживают.
Сейчас ввезти товар в Россию может только правообладатель или официальный дилер.
Подготовленный ФАС законопроект позволяет правительству с 2021 года разрешать параллельный импорт отдельных товаров на срок до пяти лет в тех случаях, если товары недоступны или их не хватает в России и если цены на них завышены.
Ранее российские чиновники уже обсуждали введение параллельного импорта, чтобы обходить санкции. Планировалось, в частности, разрешить ввоз в Россию лекарств, детских товаров, автозапчастей, пишут "Ведомости".
В феврале 2018 года Конституционный суд России допустил возможность параллельного импорта, если владелец бренда умышленно ограничивает их ввоз в Россию или завышает цены.
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