Европарламент завтра, 25 октября 2018 года, примет резолюцию по ужесточению санкций против Российской Федерации в случае эскалации конфликта в Азовском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

Как отметил журналист, соответствующую резолюцию поддержали основные политические группы ЕП.

"Резолюция Европарламента, поддержанная основными политическими группами, и которая будет принята завтра, призывает государства-члены ЕС четко отметить, что "целевые санкции против" России "будут усиливаться в случае дальнейшей эскалации конфликта в Азовском море", - написал он в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что страны-кандидаты на членство в Европейском союзе - Украина, Черногория, Албания и член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия присоединились к продлению санкций против России.

Кроме того, по словам спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера, Соединенные Штаты будут вводить новые санкции против России "раз в месяц-два".