В оккупированном Крыму эксперимент по введению курортного сбора стартует с мая 2019 года
|17:02 24.10.2018
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|Крым
Оккупированный Крым начинает эксперимент по введению курортного сбора с мая 2019 года, это решение окончательное.
Об этом в интервью РИА Новости рассказал "министр" курортов и туризма оккупированного Крыма Вадим Волченко, сообщает Объектив.
- Больше рамки сдвигаться не будут. В этом нет никакого смысла. Изначально в эксперименте изъявили желание участвовать семь регионов. Однако к нам поступили документы, что Евпатория, Саки и Черноморский район на следующий год берут паузу. Согласно порядку, подать заявку на участие в эксперименте или выходе можно было до 1 октября, - рассказал Волченко.
Поэтому в следующем году в программе примут участием четыре региона аннексированного полуострова - Ялта, Алушта, Судак, Феодосия.
Законом "О курортном сборе" предполагается сбор в размере 10 рублей с человека в сутки.
Сбор будет взиматься с совершеннолетних граждан, проживающих в гостиницах более 24 часов.
Размер курортного сбора по закону не может превышать 100 рублей. Конкретные ставки и льготы устанавливают региональные власти.
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