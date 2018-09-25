Национальное Собрание Армении на своем специальном заседании 24 октября не избрало единственного претендента – Никола Пашиняна премьер-министром страны.

«За» его кандидатуру никто не проголосовал, «против» выступил 1 депутатов, воздержались 11. Для избрания было необходимо 53 голоса, передает NEWS.am.

Сам Пашинян ушел в отставку 16 октября, прямо озвучив главную цель – спровоцировать проведение досрочных парламентских выборов в декабре.

Согласно Конституции, парламент может быть распущен в случае, если дважды не изберет главу Правительства.

Последняя попытка состоится через неделю.