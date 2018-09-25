Парламент Армении не избрал единственного претендента – Пашиняна премьер-министром
|16:35 24.10.2018
|0 комментариев
|Армения
Национальное Собрание Армении на своем специальном заседании 24 октября не избрало единственного претендента – Никола Пашиняна премьер-министром страны.
«За» его кандидатуру никто не проголосовал, «против» выступил 1 депутатов, воздержались 11. Для избрания было необходимо 53 голоса, передает NEWS.am.
Сам Пашинян ушел в отставку 16 октября, прямо озвучив главную цель – спровоцировать проведение досрочных парламентских выборов в декабре.
Согласно Конституции, парламент может быть распущен в случае, если дважды не изберет главу Правительства.
Последняя попытка состоится через неделю.
Ещё на эту тему:
11:03 23.10.2018
Парламент Армении не принял проект поправок в Избирательный кодекс
Парламент Армении не принял проект поправок в Избирательный кодекс
07:24 17.10.2018
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку, чтобы распустить парламент и завершить революцию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку, чтобы распустить парламент и завершить революцию
15:36 11.10.2018
Премьер-министр Армении назвал дату ухода в отставку
Премьер-министр Армении назвал дату ухода в отставку
18:38 25.09.2018
В Ереване на выборах в Совет старейшин победил блок Пашиняна
В Ереване на выборах в Совет старейшин победил блок Пашиняна
14:59 03.09.2018
Внеочередные выборы в парламент Армении пройдут в мае-начале июня
Внеочередные выборы в парламент Армении пройдут в мае-начале июня
11:39 21.06.2018
Пашинян подписал решение о создании комиссии по реформе Избирательного кодекса Армении
Пашинян подписал решение о создании комиссии по реформе Избирательного кодекса Армении
14:45 07.05.2018
Республиканская партия Армении уверена в победе Пашиняна
Республиканская партия Армении уверена в победе Пашиняна
14:15 02.03.2018
Армен Саркисян стал новым президентом Армении
Армен Саркисян стал новым президентом Армении
17:03 19.01.2018
Кандидатом в президенты Армении от правящей партии станет посол страны в Великобритании
Кандидатом в президенты Армении от правящей партии станет посол страны в Великобритании
09:12 05.04.2017
Посольство США указало на взятки и давление на избирателей на парламентских выборах в Армении
Посольство США указало на взятки и давление на избирателей на парламентских выборах в Армении