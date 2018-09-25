Народный депутат от фракции "Народный фронт" Сергей Высоцкий требует отозвать представителей Украины из украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, добавив, что вместе с председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым сорвали заседание этой комиссии, передает Укринформ.

"Глава "российской делегации" представитель Рыбхоза России Рулев незаконно въехал на территорию Крыма в аэропорт Симферополь. И это не мешает нашим представителям сидеть за одним столом с этим человеком. Сейчас нашими усилиями (вместе с Чубаровым - ред.) заседание комиссии сорвано. Требуем от всех государственных органов отозвать своих представителей в ней в прекратить этот позор", - отметил Высоцкий.

Как сообщалось, народный депутат Украины Рефат Чубаров сообщил, что прервал работу российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая со вчерашнего дня проходила под Киевом, и вызвал полицию для выдворения из Украины правонарушителей - членов российской делегации. Он объяснил, что глава российской делегации Игорь Рулев "с точки зрения украинского законодательства совершил правонарушение, и на нашей территории он является преступником".

Ранее на сайте Представительства Президента Украины в АР Крым была опубликована информация, что 10 октября первый заместитель Постоянного Представителя Президента Украины в АРК Изет Гданов и сотрудники служб правового анализа и международных связей Представительства приняли участие в подготовительном совещании по проведению очередной ХХХ сессии Украинско-Российской Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море 23-25 октября. Тогда в совещании приняли участие представители Государственного агентства рыбного хозяйства Украины, Министерства юстиции Украины, СБУ, Министерства экологии и природных ресурсов Украины, член общественного союза "Ассоциация рыбопромышленных предприятий Украины", председатель совета Ассоциации "Межобластной Северо-Азовский рыбаксоюз".

Во вторник, 23 октября, руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко сообщил в Facebook, что в Киеве Украинско-российская комиссия по вопросам рыболовства в Азовском море начала работу, где, по его словам, в "юбилейный 30-й раз Госрыбагентство Украины и представители других важных государственных институтов, в том числе МИД, Минюста, ГПСУ (отозван), будут делить квоты на вылов рыбы в Азовском море с делегацией государства-агрессора и оккупанта". Делегацию России на заседании комиссии возглавляет Федеральное агентство РФ по рыболовству (Росрыболовство).

После "визита" на заседание комиссии украинских парламентариев в ее работе был объявлен перерыв.