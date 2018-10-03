Именно Россия ставит под сомнение договор о ликвидации ракет – Столтенберг

15:41 24.10.2018 0 комментариев Россия

Своими действиями по разработке новой ракеты именно Россия ставит под сомнение эффективность Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом заявил в среду 24 октября Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос прессы о реакции НАТО на намерение США выйти из договора РСМД, сообщает Укринформ.

«РСМД является действительно ключевым документом. Но проблема заключается в том, что ни одно соглашение не может быть эффективным и работать, если его правила уважает только одна из сторон. Союзники по НАТО уже выразили обеспокоенность поведением России, в частности, в контексте разработки новой российской ракеты. По мнению союзников, это является свидетельством того, что Россия нарушает этот Договор, который запрещает разработку таких новых ракет. В частности, эта проблема в очередной раз поднималась на встрече министров обороны НАТО в октябре этого года», - отметил Столтенберг.

«Мы не хотим новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений. Но мы убеждены в том, и это очень важно, что Россия должна прекратить нарушения РСМД и выполнять его прозрачным и надлежащим образом», - добавил Столтенберг.



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