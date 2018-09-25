НАТО напомнило России о ее собственных обязательствах в Азовском море
|15:14 24.10.2018
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|Крым
Союзники по НАТО обеспокоены действиями России в Азовском море и призывают ее выполнять собственные международные обязательства, в том числе не препятствовать свободе навигации в этом регионе.
Об этом в среду 24 октября в Брюсселе во время пресс-конференции заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.
"Мы обеспокоены поведением России в Азовском море. Такое российское поведение является частью того, что мы уже видели в этом регионе: незаконную аннексию Крыма, действия России по дестабилизации на Востоке Украины, российскую поддержку военных действий на Донбассе", - отметил глава Альянса.
Он напомнил, что недавно обсуждал эту ситуацию с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в штаб-квартире НАТО.
"Я выразил тогда полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, включая свободу навигации. Для Украины важно иметь открытые и свободные пути коммуникаций в Азовском море. Но это также важно для поддержания баланса, для наших кораблей и для наших отношений с Украиной. Эти проблемы должны найти ответ. Россия должна уважать собственные международные обязательства, включая свободу навигации", - отметил Столтенберг.
Он также сообщил, что военно-морская часть является весомой составляющей учений НАТО Trident Juncture 2018, которые начнутся 25 октября в Норвегии.
Учения будут проходить как на суходоле, так и в море, к ним будут привлекаться около 65 кораблей и судов, которые будут отрабатывать разнообразные задания, от противодействия условному противнику до практического выполнения транспортных перевозок в интересах операции по морским путям.
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