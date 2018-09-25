Союзники по НАТО обеспокоены действиями России в Азовском море и призывают ее выполнять собственные международные обязательства, в том числе не препятствовать свободе навигации в этом регионе.

Об этом в среду 24 октября в Брюсселе во время пресс-конференции заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

"Мы обеспокоены поведением России в Азовском море. Такое российское поведение является частью того, что мы уже видели в этом регионе: незаконную аннексию Крыма, действия России по дестабилизации на Востоке Украины, российскую поддержку военных действий на Донбассе", - отметил глава Альянса.

Он напомнил, что недавно обсуждал эту ситуацию с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в штаб-квартире НАТО.

"Я выразил тогда полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, включая свободу навигации. Для Украины важно иметь открытые и свободные пути коммуникаций в Азовском море. Но это также важно для поддержания баланса, для наших кораблей и для наших отношений с Украиной. Эти проблемы должны найти ответ. Россия должна уважать собственные международные обязательства, включая свободу навигации", - отметил Столтенберг.

Он также сообщил, что военно-морская часть является весомой составляющей учений НАТО Trident Juncture 2018, которые начнутся 25 октября в Норвегии.

Учения будут проходить как на суходоле, так и в море, к ним будут привлекаться около 65 кораблей и судов, которые будут отрабатывать разнообразные задания, от противодействия условному противнику до практического выполнения транспортных перевозок в интересах операции по морским путям.